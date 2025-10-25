ワールドシリーズ（WS）第1戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズが日本時間25日（現地時間24日）に行われ、11-4でブルージェイズが勝利した。32年ぶりのワールドシリーズに進んだブルージェイズは2回と3回に1点ずつを失うも、4回にドールトン・バーショの同点2ランで試合は振り出しに。6回には代打アディソン・バーガーのグランドスラムを含む一挙9得点で試合を決定づけた。ドジャースの反撃は大谷翔平の2ラン本塁打のみ。強力打線が6安打に抑えられて初戦を落とした。動画配信サービス『SPOTV NOW』で第1戦の実況・DJケチャップ氏、解説・福島良一氏に話を訊いた。

――初戦は11-4と、思わぬ大差がつく形でブルージェイズが勝利しました。

DJケチャップ（以下、ケチャ）「このポストシーズンのブルージェイズの点の取り方はほとんどこれ。ビッグイニングですよ」

福島良一（以下、福島）「そうそう。こういう大量点で勝ち進んできて、接戦になると巧者ですね」

――初回はブルージェイズが満塁のチャンスを作りましたが、無得点でした。

福島「（先発のブレイク・）スネルって立ち上がりに強いんですよ。結果的に失点しなかったけど、29球投げたのが後に効いたと思う」

福島「一番印象的だったのは、5回表の大谷のところ。投手が替わって大谷が三振したところです」

――先発のトレイ・イェサベージを下げて、左腕のメイソン・フアーティを大谷に当てた場面ですね。

福島「あとは5回途中に3番手で（サラントニー・）ドミンゲスを投入した。通常だと8回ぐらいに登板するピッチャーなんだけど、それが5回途中から出てきた。やっぱりここが一番大事な山場なんだと」

ケチャ「（ジョン・）シュナイダー（ブルージェイズ監督）ってキャッチャー出身なんですよ。だから試合勘がいい」

――ドジャースを見ると、強力打線が6安打に抑えられて、長打は大谷の本塁打だけでした。

福島「（中継で）データも出てたんだけど、（ワールドシリーズまでの）間隔が空いているチームが負けている。ピッチャーは休養がある方が有利かもしれないですけど」

――その中でも大谷はワールドシリーズ自身初となる本塁打を放ちました。ベースを回る際、途中でギアを上げたように見えたのですが。

ケチャ「そういう（劣勢）雰囲気にしないためにだと思った。まだ試合は終わっていないぞ、という配慮だった」

福島「そうです。ゆっくり走っている場合ではないんです。一切弱みを見せない。あの姿勢が大事なんです」

――中6日がドジャースにとっては不利に働いたということでしょうか。

ケチャ「でも徐々に調子は取り戻していくと思います」

――ブルージェイズの強さはどこにあるんでしょうか。

ケチャ「やっぱり野球がうまいね」

福島「うん。本当に野球がうまい」

ケチャ「リーグチャンピオンシップでもヒメネスがホームラン打った次の打席で送りバントしてたり。そういうマインドのチームだからね」

ケチャ「だから今日、ゲレーロが第1打席で四球選んだとき、『よっしゃ』って身振りをしていて。2点取られた3回の打席でも、レフトにヒットを打って、『次行けよ』って仕草をしていた。基本的には繋ぐ意識を感じたね」

福島「繋ぐ意識は強いし、空振りは少ないし」

ケチャ「（6回無死1、2塁の場面で）ドールトン・バーショも死球になったけど、追い込まれてから粘って粘って、フルカウントから9球目にデッドボール。こういうのが価値があるんですよ」

――6回のブルージェイズは先頭のボー・ビシェットが四球を選んで、アレハンドロ・カークが逆方向にヒットをうち、バーショが粘って死球を受けて満塁のチャンスを作りました。ここで先発のスネルを引きずり下ろしてビッグイニングになりました。

ケチャ「大谷もそうなんだけどね。フォア・ザ・チームの意識が強い。（ブルージェイズは）なんか全員大谷みたいなチームですよ」

――昨季はア・リーグ東地区の最下位に沈みましたが、今季は地区優勝を果たしています。

ケチャ「元々このチームは実力者が揃っているんですよ。怪我があったりして、昨季は噛み合ってなかっただけで」

――中継でも触れられていましたが、直近30年間で初戦に勝利したチームのうち24チームがワールドシリーズを制しているということで、ブルージェイズが有利になるのは間違いないでしょうか。

福島「しかも、97年以降となると2連敗スタートのチームはいずれも世界一に慣れていません」

――そういう意味では第2戦も大事だと。山本由伸とケビン・ゴーズマンがそれぞれ先発予定となっていますが、何がポイントとなりそうですか？

ケチャ「今年のシリーズはスプリッターシリーズって言われているんですね。今日投げたイェサベージも、山本もゴーズマンも、大谷も、スプリットを投げる。そして、どちらもスプリットを打つのが上手いチームなんですよ」

――ほんとですか。

ケチャ「ドジャースはスプリットに対して打率.237、長打率.438で、それぞれMLB全体で5番目と3番目。ゴーズマンのスプリットにどう対応できるかだね」

――山本も強力なブルージェイズ打線をどう抑えるか。福島さんは中継で、ドジャースの弱点は中継ぎと仰っていましたが。

福島「そう。だから山本がゼロか最少失点で抑えられればね」

ケチャ「トロント打線は2ストライクからのOPSが.562もある。レギュラーシーズンの打率が.265で、ポストシーズンが今日の試合前で.296でしょ」

――6回のビッグイニングは4番からでしたが、どこからでも点が取れる印象があります。

ケチャ「由伸はシーズン中でも審判とマッチしないときに、四球が増えた試合があったじゃないですか。ああなるとめっちゃ苦しいので、明日はそうならないようにしてほしいね」

――ドジャースはなんとしてでも1勝1敗のタイに戻してロサンゼルスに帰りたい。

ケチャ「トロントはホームで54勝27敗で、ロードは41勝40敗。ドジャースもホームで52勝29敗、ロードでは40勝45敗」

福島「カナダといっても、野球も熱狂的なんですよ。そもそもメジャーで初めて年間400万人を超えたのはこのブルージェイズでしたから。1991年から3年連続でした」

