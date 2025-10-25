2025明治安田J1リーグ第35節が25日に行われ、京都サンガF.C.と鹿島アントラーズが対戦した。

シーズンも佳境を迎えたなか、3位京都と1位鹿島が勝ち点差「5」で直接対決を迎えた。悲願の初優勝か9年ぶりタイトル奪還か、優勝争いの行方を占う大一番は、序盤から締まった試合展開となる。そんななかこう着が崩れたのは36分、京都がベテランの閃きで先制に成功する。左サイドの深い位置でボールを収めた長沢駿が、相手の意表を突いて振り向きざまにスルーパスを供給する。抜け出したマルコ・トゥーリオが右足を振り抜くと、シュートは相手DFに当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。

ビハインドで折り返した鹿島は後半にボールを握る時間が増えるが、京都の堅い守りを前に攻めあぐねる時間が続く。ゴールに近づこうとすれば京都の体を張った守りに阻まれ続ける。

試合はこのまま終わるかに思われたが、最後の最後で鹿島が試合を振り出しに戻す。右からのクロスに鈴木優磨が合わせて、執念でねじ込んだ。

これがラストプレー。ともに3試合連続ドローとなり、両者の勝ち点差は「5」のままとなった。。次節、京都は11月9日にホームで横浜F・マリノスと、鹿島は同8日にホームで横浜FCと対戦する。

【スコア】

京都サンガF.C. 1－1 鹿島アントラーズ

【得点者】

1－0 36分 マルコ・トゥーリオ（京都）

1－1 90＋6分 鈴木優磨（鹿島）

【ゴール動画】鈴木優磨が起死回生の一撃。京都vs鹿島