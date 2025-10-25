2025明治安田J1リーグ第35節が25日に行われ、柏レイソルと横浜FCが対戦した。

首位鹿島アントラーズを勝ち点差「3」で追いかける柏と、17位横浜F・マリノスと勝ち点差「2」で残留争いを繰り広げる降格圏の18位横浜FCが激突。戦前の予想通り柏がボールを握る時間が続いたものの、ホームチームは決め手に欠いてゴールが遠い。41分には垣田裕暉のパスから山之内佑成が枠内を捉えたシュートを放ったが、相手GKヤクブ・スウォビィクに阻まれて得点は奪えず、試合はスコアレスで折り返す。

試合の均衡が破れたのは72分、柏がついに横浜FCの堅い守りをこじ開ける。ペナルティエリア手前でボールを受けた山田雄士が思い切って右足一閃。地を這うミドルシュートをゴール左下に突き刺した。

柏は先制点から間髪入れずに横浜FCを突き放す。76分、山之内が放ったシュートは相手GKに防がれたが、こぼれ球に反応した仲間隼斗が押し込んだ。

試合はこのまま終了し、柏は3連勝、横浜FCは2試合ぶり黒星で3戦未勝利となった。今節に鹿島が京都サンガF.C.との直接対決で引き分けたため、柏は鹿島との勝ち点差を「1」に縮めた。一方、横浜FCは今節勝利した横浜FMとの勝ち点差が「5」に広がった。

柏は11月1日にJリーグYBCルヴァンカップ決勝でサンフレッチェ広島と対戦した後、同8日にJ1第36節で名古屋グランパスをホームに迎え撃つ。横浜FCは次節、同8日に敵地で鹿島と対戦する。

【スコア】

柏レイソル 2－0 横浜FC

【得点者】

1－0 72分 山田雄士（柏）

2－0 76分 仲間隼斗（柏）

【ゴール動画】柏vs横浜FC