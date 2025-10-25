2025明治安田J3リーグ第33節の5試合が25日に行われた。

2位の栃木シティはホームで首位のヴァンラーレ八戸と激突。優勝争いの行方を大きく左右する一戦は、両チームともにチャンスを作り出していくが、なかなか得点が生まれないまま経過。そして迎えた後半アディショナルタイム5分、FWバスケス・バイロンがゴールを決め、栃木Cが1－0で八戸に勝利した。この結果、首位八戸と2位栃木Cの勝ち点差を『2』に縮めた。

3位の鹿児島はアウェイで岐阜と対戦した。試合は12分、MF渡邉英祐の得点で鹿児島が先制したが、26分に岐阜がDF平瀬大の得点で同点とする。それでも鹿児島は56分、74分と得点を重ね、3－1で勝利した。

そのほか、昇格プレーオフ圏内の6位奈良は群馬に0－2で敗北。また、長野は2－1で沼津に勝利。北九州は後半アディショナルタイム2分にコウ・スンジンが勝ち越し弾となるゴールを決め、2－1でFC琉球に勝利した。

今節の結果は以下の通り。

■J3第33節

▼10月24日（金）

FC大阪 0－1 栃木SC

▼10月25日（土）

栃木シティ 1－0 ヴァンラーレ八戸

ザスパ群馬 2－0 奈良クラブ

AC長野パルセイロ 2－1 アスルクラロ沼津

FC岐阜 1－3 鹿児島ユナイテッドFC

ギラヴァンツ北九州 2－1 FC琉球

▼10月26日（日）

福島ユナイテッドFC － ツエーゲン金沢

松本山雅FC － カマタマーレ讃岐

ガイナーレ鳥取 － テゲバジャーロ宮崎

高知ユナイテッドSC － SC相模原

■第33節25日開催分終了時点での順位表

1位 八戸（69／＋25）

2位 栃木C（67／＋24）

3位 鹿児島（61／＋28）

4位 FC大阪（58／＋16）

5位 宮崎（54／＋12）

6位 奈良（51／＋5）

7位 金沢（50／＋7）

8位 北九州（50／＋6）

9位 栃木SC（49／＋2）

10位 福島（44／－10）

11位 岐阜（41／－7）

12位 相模原（40／－11）

13位 鳥取（39／－6）

14位 琉球（37／－12）

15位 松本（36／－4）

16位 長野（35／－16）

17位 高知（34／－17）

18位 群馬（31／－12）

19位 讃岐（28／－16）

20位 沼津（24／－14）

■J3第34節の対戦カード

▼11月2日（日）

13:00 八戸 vs 北九州

13:00 金沢 vs 群馬

14:00 福島 vs FC大阪

14:00 栃木SC vs 岐阜

14:00 沼津 vs 相模原

14:00 讃岐 vs 鳥取

14:00 宮崎 vs 奈良

14:00 鹿児島 vs 松本

16:00 長野 vs 高知

▼11月3日（月）

16:00 琉球 vs 栃木C