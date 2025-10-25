Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ヤバい、これ初めて言った！」5大ドームツアー『BABEL no TOH』グッズ裏話で思わずポロリ発言!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月20日（月）の放送では、リスナーから届いた5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」のグッズに関する質問に回答。メンバーそれぞれのお気に入りグッズとその裏話を明かしました。バベル、25日の愛知公演に参加します！ バベルに向けて頑張ってバイトをしたのでグッズも既にいくつか買ったのですが、ミセス先生たちのお気に入りを聞いていなかったので、それぞれのお気に入りを教えてください！私はフーディのデザインがとても好きで、購入したのでこれからの時期にたくさん着ようと思います！（三重県 17歳 女の子）

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 25, 2025大森：ありがとうございます！ このフーディ、ずるくない!? って思うのよ！ これ、要は『EDEN no SONO』（※2019年12月〜2020年2月に開催したアリーナツアー）のオマージュなんですよ！『EDEN no SONO』のときのキービジュアルがあったんだけど、それを「BABEL」用にするという。これは、僕がもうギリギリになって「そういうの作ったらいいんじゃないの？」って言って、とんでもないものが仕上がってですね。いろんな色とか、サンプルをあげてもらって。どのぐらい黒がいいか、ちょっとグランジっぽいというか、ダメージが効いていたら良いとか、いっぱいいろんなパターンを試しました！ だから、私しか持ってない色、いっぱいあります！若井：うわー、それずるいね！藤澤：すごい！若井：僕は…「使いの鳥ぬいぐるみキーホルダー」ですね！藤澤：かわいい！大森：これさ、めちゃくちゃ人気らしくて!!若井：いや、かわいいもん！めちゃくちゃ！大森：グッズ担当がびっくり慄く（おののく）ぐらいの人気を誇っていまして！ で、ポップアップショップも急遽数量限定、1人1個しか買えないっていうことになりまして、めちゃくちゃ人気なんですよ！若井：めっちゃかわいいもん！ だってこれ、肩に乗せられるんだもん！大森：クリップになっていて、肩につけられるんだよね。私としては結構挑戦だったんですよ！「どういう風に思われるかな？」みたいな。（結果的に）めちゃくちゃ人気だったという！若井：「BABEL」のティザームービーにも出てくる使いの鳥が、かわいいぬいぐるみキーホルダーとなって。大森：どう本編にも絡んでくるのか!?若井：えぇっ!?藤澤：えっ？大森：あれぇ!! これ、初めて言った！若井：いやいやいや、やばい！大森：やばい（高音）!!藤澤：私は「ラバーバンド」です!!大森：わー！ みんなこれ気づいてないよね？藤澤：（私はグッズ発表前に）もうとっくに、表でつけてるんですよ！ 今年の夏フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」で！大森：発表前だったけど「気づくといいよね！」って言って（着けていたんだけど）、誰にも気づかれないで終わったっていう（笑）。実は（今回のグッズのラバーバンドを着けて）ステージに立っていたんですよね。でも、“おしゃれな黄色いブレスレット”だと思われて終わったという（笑）。藤澤：だよね（笑）。大森：これ、おしゃれなんですよ！ エンボス加工もきいていて。私たちはグッズでちゃんとラバーバンドを出すのは非常に久々！ これ1色で差し色になりますから！藤澤：そうだね！大森：「NOAH no HAKOBUNE」（※2023年に開催したアリーナツアー）のイメージカラーが赤で、「Atlantis」（※2023年に開催したドームライブ）が青、そして「BABEL」が黄色！だからグッズも黄色が多くて。実は「BABEL no TOH」の「no」が、ちゃんと黄色になっているので、ラババンも黄色になってるということで！大森：（メンバーカラーが）黄色のりょうちゃん、どうですか！藤澤：誠にありがとうございます（笑）！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info