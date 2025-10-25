ミランに所属するクロアチア代表MFルカ・モドリッチが、引き分けに終わったピサ戦を振り返り、「大事な勝ち点2を失った」と悔しさを口にした。24日、『フットボール・イタリア』がコメントを伝えている。

前節終了時点でリーグ首位のミランは24日、本拠地『サン・シーロ』でのセリエA第8節で最下位の昇格組ピサと対戦。7分にラファエル・レオンの得点で幸先よく先制したが、60分にPKを献上して追いつかれると、86分には逆転を許した。それでも、後半アディショナルタイム3分にモドリッチのアシストからザカリー・アテカメが得点したミランは、2－2でピサと引き分けた。

プレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いたモドリッチは試合後、『DAZN』のインタビューで「前半で試合を終わらせるべきだった」とし、「勝てなかったのは僕たちの責任だ。今日は大事な勝ち点2を失ってしまった。ピサに対して敬意を欠いた言葉になるが、ホームでの試合は勝たなければいけない」と、引き分けという結果を残念がった。

そして、「相手はマンツーマンで守ってきたから、僕たちはポジションを入れ替えながらスペースを作り出し、相手を混乱させることができた。試合の大部分で効果はあったが、改善が必要だ。僕自身もさらに適応し、チームとしてよりインテンシティの高いプレーをしなければいけない。ホームでは、こうした試合で勝ち切ることが重要なんだ」と、勝ち点を取りこぼした悔しさを口にした。

【ハイライト動画】ミランvsピサ