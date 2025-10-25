リーズに所属する日本代表MF田中碧が、先発出場したウェストハム戦を振り返り、「楽しむことができた」と語った。25日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

リーズは24日、プレミアリーグ第9節で本拠地『エランド・ロード』にウェストハムを迎え入れた。試合は3分、ブレンダン・アーロンソンの得点でリーズが先制すると、15分には左CKからジョー・ロドンにゴールが生まれて加点。その後、ウェストハムに1点を返されたものの、リーズが2－1で同第5節のウルヴァーハンプトン戦以来のリーグ戦白星を勝ち取った。田中は、プレミアリーグ第2節のアーセナル戦以来となる先発出場を果たし、72分までプレーした。

田中は試合後、「この試合が、僕たちにとって大きな、重要な試合だとわかって臨んだ」とコメント。「もちろん、勝利は勝利。僕たちにとって価値ある勝ち点3です」と語った。

そして、自身のプレーについて「ケガをしてから初めてプレーして、楽しむことができた。まだまだ改善するべき点は多いですけど、この感覚を大切にしていきたい」と振り返り、「サッカーをプレーできる喜びを感じますけど、同時に課題も多い。そこが重要なので、次の試合に向けて成長していければと思います」と、選手としての成長へ意気込みを語り、次のように続けた。

「プレミアリーグは世界最高のリーグですし、どの試合もとても難しい。対戦相手も強豪ばかりですけど、これこそが僕の望んだ環境です。夢見てきた舞台ではありますけど、このレベルでのプレーに慣れないといけないですし、だからこそ重要です」

また、田中はウェストハム戦の勝利について「僕たちにとって、この試合と代表ウィークはとても重要でした。特に、この試合はホームゲームだったので、勝たなくちゃいけない試合。勝ち点1じゃダメで、絶対にこの試合は勝たないといけなかった。僕たちはそれをやり遂げることができたので、とても嬉しいです」と、4試合ぶりとなる勝利の喜びを口にした。

なおリーズは次節、日本代表FW三笘薫を擁するブライトンとアウェイで対戦する。

【ハイライト動画】田中のシュートは枠を捉えきれず…リーズvsウェストハム