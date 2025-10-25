ロサンゼルス・ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地での『MLBワールドシリーズ2025』第1戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、4-11で敗戦。まさかの大敗となったが、ドジャースの選手個人のパフォーマンスはどうだったのだろうか。ワールドシリーズ第1戦に出場したドジャースの選手・監督をどこよりも早く採点する。

打撃陣の評価は？

1番（DH）大谷翔平 4打数1安打2打点1四球

評価：60点 寸評：2つの三振に加え、満塁の場面で凡退。一方、7回にはワールドシリーズ初本塁打を放つなど、見せ場は作った。

2番（遊）ムーキー・ベッツ 4打数1安打1四球

評価：50点 寸評：追加点につながる四球を選び、打撃でも1安打を放った。

3番（一）フレディ・フリーマン 3打数0安打1四球

評価：40点 寸評：追加点につながる四球を選んだが、この日は安打が生まれず。

4番（捕）ウィル・スミス 3打数1安打1打点1四球

評価：70点 寸評：先制の足がかりとなる四球を選び、追加点となる適時打もマークした。

5番（右）テオスカー・ヘルナンデス 3打数0安打1四球

評価：30点 寸評：3回に進塁打を放つなどしたが、走者を返す打撃はできず。

6番（三）マックス・マンシー 4打数1安打

評価：50点 寸評：先制を呼び込む安打を放つも、その後は持ち前の長打力を発揮できず。

7番（左）キケ・ヘルナンデス 4打数1安打1打点

評価：50点 寸評：先制タイムリーを放つも、その後は3打席連続三振と流れに乗れず。

8番（二）トミー・エドマン 3打数1安打1四球

評価：50点 寸評：大谷の本塁打につながる四球を選び、打撃でも1安打をマーク。

9番（中）アンディ・パヘス 4打数0安打

評価：30点 寸評：2回に1死満塁の場面で三振を喫し、この日は2三振。打撃に脆さが出た。

投手陣・監督の評価は？

（投）ブレーク・スネル 5回0/3（100球）、8安打、4奪三振、4与四死球、5失点

評価：30点 寸評：球にキレがなく、制球面でも苦しんだ。毎回走者を背負い、リズムをつかめなかった

（投）エメ・シーハン 0/1（16球）、2安打、1与四球、3失点

評価：20点 寸評：無死満塁という苦しい場面で登板したが、押し出し四球を許すなど、アウトを奪えなかった。

（投）アンソニー・バンダ 0/2（12球）、3安打、3失点

評価：20点 寸評：痛恨の満塁弾を浴びるなど、流れを止めることができず。

（投）ジャスティン・ロブレスキ 1回（14球）、無安打、無失点

評価：90点 寸評：この日、初めて走者を許さないイニングを作り、明日につながる投球を見せた。

（投）ウィル・クライン 1回（14球）、1安打、無失点

評価：80点 寸評：1安打を許すも、強力打線の中軸を抑え、得点を許さなかった。

監督 デーブ・ロバーツ

評価：40点 寸評：投手交代のタイミングを逃した印象。6回の頭から、継投するべきだったのではないか。

