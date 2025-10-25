祝40周年！映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションしたキタムラの特別アイテム

ロバート・ゼメキスとスティーヴン・スピルバーグにより生み出された革新的でオリジナリティ溢れるアドベンチャー映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー（BTTF）』シリーズは、2025年で第1作の公開から40周年を迎える。これを記念し、横浜元町のオリジナルバッグブランドである「キタムラ」は、映画の世界観からインスパイアされたオリジナルアイテムの数々を発売した。

映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズに登場するデロリアンを改造したタイムマシンをモチーフにしたハンドバッグ。日本国内の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げているオールレザー製。左右異なる絵柄を縫い合わせており、忠実にデザインを再現しているのもポイントである。また、映画の中でキーとなっている「タイムサーキット」をモチーフにしたネームタグも付属する。

品番：Z-0681

サイズ：タテ13×ヨコ35×マチ12㎝

カラー：シルバー

価格：53,000円（税込）

鮮やかなオレンジのアクセントカラーが目を惹く２WAY仕様のトートバッグ。ショルダーベルトも調節可能で、口元にはスナップがついている。様々な場面で活躍すること間違いないだろう。

品番：R-0799

サイズ：タテ35×ヨコ40×マチ15㎝

カラー：ダークブルー／オレンジ

価格：20,000円（税込）

ポップでカラフルなタイムマシンが並ぶ小さめのバッグ。ドライブに行く際に貴重品を収納したり、学校や職場へ持っていくランチバックにもぴったりなサイズ感だ。

品番：R-0800

サイズ：タテ21×ヨコ29×マチ12㎝

カラー：アイボリー／ブルー

価格：8,800円（税込）

タイムマシンと同じシルバーカラーのパスポートケース。こちらも牛革を使用しているので、高級感ある質感。中にはカードの収納スペースも備わっている。

品番：PH0838

サイズ：タテ14×ヨコ10×マチ1㎝

カラー：シルバー

価格：17,000円（税込）

