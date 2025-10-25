大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は24日（日本時間25日）、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ初戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。7回の第4打席でワールドシリーズ初となる2ラン本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』が綴っている。

ドジャースはこの日、2回にキケ・ヘルナンデス外野手の適時打で先制すると、続く3回にもウィル・スミス捕手の適時打で追加点を獲得。







しかし、4回にはブレイク・スネル投手がドールトン・バーショ外野手に同点の2ラン本塁打を許し、試合は振り出しに戻った。



さらに6回、ドジャースはスネルが降板すると、後続のエメ・シーハン投手とアンソニー・バンダ投手も崩れ、この回だけで9点を失う展開となった。



9点差となった7回表、先頭のトミー・エドマン内野手が四球で出塁すると、一死走者1塁で大谷はブレイドン・フィッシャー投手5球目を捉え、右翼スタンドにワールドシリーズ自身初となる2ラン本塁打を放った。



大谷の本塁打について同メディアは「大谷翔平がワールドシリーズ初本塁打を放った。彼にとって残念なことに、ドジャースは直前に9点を失っている」と綴っている。









【動画】大谷翔平、ワールドシリーズ自身初の2ランホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani hits his first career home run!

— MLB (@MLB)