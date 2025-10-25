岡山県の北東端に位置し、鳥取県と兵庫県に隣接する西粟倉村(にしあわくらそん)は、村の面積の約93% が森林で、豊かな自然に囲まれたまち。人口1,300人ほどの小さな村ですが、近年は移住者やスタートアップ企業が増えており注目を集める場所でもあります。

本稿では、そんな西粟倉村への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

過去15年で新たに50事業体が誕生! 西粟倉村の魅力について

「あわくら温泉元湯」村民の憩いの場にも

中国山脈の谷あいにある人口約1,300人の西粟倉村は、美しい自然あふれる環境のなかで、四季の変化をダイナミックに感じることができるまち。

森林浴、バードウォッチング、星空キャンプ、紅葉狩り、スキーなど、四季折々の雄大な自然との触れ合いや、温泉が気軽に楽しめます。

また、近隣の市町村と合併をせず、村として自分たちの力で生き残る道を選び、次世代に豊かな森林を残すことを目的とした「百年の森林構想」というビジョンを宣言。

林地残材を利用した木質バイオマス発電・熱供給・小水力・太陽光や小型風力などさまざまな再エネ導入で脱炭素化を推進しているのも特徴です。

百年の森林づくりは、持続可能な林業・木材産業の未来づくりなどさまざまな挑戦の幹となり、ローカルベンチャー事業や再生可能エネルギー事業といった、枝葉となる取り組みを創出しているのだそう。

この「百年の森林構想」に共感した移住者が集まり、今では移住者が人口の20% を占めるほどに! 村の木材を使った家具工房などの関連産業のほか、教育支援といった他分野の事業に取り組む人など、これまでに50社を超える事業者が誕生し、雇用環境も充実しています。

西粟倉ローカルベンチャースクール

西粟倉ローカルベンチャー制度など、移住者の起業・就労の支援制度が多く、新しいことや人を受け入れる村の雰囲気も魅力の一つ。新しい提案なども実現させるために村の人たちが実現方法を一緒に探し、応援してくれるのだそう。

西粟倉保育園

そのほか、「子どもが元気にのびのびと育っていける西粟倉村」をめざし、保育園・幼稚園・放課後児童クラブの保育料を経済的に利用しやすい価格に設定。

学校教育と社会教育両面から子どもが「やってみたい! 」ことを自分たちでかなえていくサポートの実施や、村内にはない高校への進学を支えるための就学支援など、子育て環境も充実しています。

支援制度について

西粟倉村には、子育て・医療、移住、住まいに支援制度が用意されています。

【子育て・医療】

＜子ども医療＞

出生から高校卒業までの医療費が無料です。

＜出産育児一時金＞

出産費用の負担を軽減するために支給されます。

＜児童手当＞

0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。

【移住・定住支援制度】

＜西粟倉ローカルベンチャー＞

「西粟倉村を舞台に新たな価値を創りだす起業家」を支援する制度。

選考後、最長3年間「起業型地域おこし協力隊」として報償費等を支援。

＜地域おこし協力隊＞

起業型のほか、村内企業で業務を行う企業研修型、村役場に在籍または連携して活動を行う行政連携型があり、いずれも期間中の報償費等を支援。

【住まい】

＜西粟倉村空き家バンク制度＞

空き家・空き土地のオーナーが売却・販売を希望する物件の情報を西粟倉村に登録し、利用を希望する方に情報提供を行うことで、空き家・空き土地の有効活用を促進するための制度です。

移住者の声

村から山林の調査や管理を請け負う株式会社「百森」の代表取締役・田畑直さんは、数十年単位で取り組む林業に魅力を感じ、2017年に移住、起業。「林業は面白い」と手応えを語ってくれました。

また、奈良県から移住した今井晴菜さんは、「移住者が多く、悩みを共有できるのも支えになっている」と語っていました。

自治体からのメッセージ

村の企業の「点々」は、2024年から移住者によって養鶏を中心とした地域資源循環型の事業を開始しています。地域の資源を有効活用し、地域社会の持続可能性を高めています。

西粟倉村のふるさと納税返礼品について

山や川に囲まれた清らかな環境で、ゆったりと平飼いされた「点々」の有精卵を紹介します。西粟倉村の中でも人気を誇る返礼品なのだそう。

平飼い有精卵 《西粟倉村》【株式会社点々】

・提供事業者：株式会社 点々

・内容量：10個(モウルドパック)～

・寄附金額：6,000円～

米や麦、野菜など地域の未利用資源を中心に自家配合した国産由来の発酵飼料を与え、平飼いで鶏舎を元気に走り回りのびのびと育てられた鶏が産む有精卵です。旨みが強く濃く、それでいてすっきりした味わいで、毎日食べても飽きないおいしさです。

今回は岡山県西粟倉村への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。豊かな自然はもちろんのこと、移住者の挑戦を受け入れる村の雰囲気、充実した移住・起業支援制度など、何か新しいことをはじめたい人にも魅力的なまちでした。保育園や放課後児童クラブもあり、移住者もたくさんいるので、子育てをする場としても安心して暮らせそうです。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者