ズバリ「散歩」は何が良い？「アイデアが浮かぶ」「癒やされる」「コミュ二ケーションが取りやすい」リスナーから届いた声を紹介

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「てくてく案件〜お散歩あれこれ〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆“歩く”こと自体が好き

散歩が大好きです！ 足を刺激すると頭にも良い効果があるようで、歩くといろんなアイデアが浮かんできます。先日、山のなかを10時間以上歩きましたが、ずっと楽しかったです。“歩く”という行動自体が心底好きなのだと思います（山形県 47歳 男性）

◆“散歩”がきっかけで新たな出会いも

大学生のときに入っていたサッカーサークルのなかで、散歩の好きなメンバーが集まって「散歩サークル」をつくりました。活動は社会人になっても続き、サッカーサークル以外からもメンバーが集まるようになりました。そこで新たな出会いがあったり、サッカーのときとは違う一面が見られて、いろんな発見もありました。

そこで出会った方と恋に落ちたことも思い出です。彼のことが気になってから2人で散歩したこともありました。趣味も好みも合って、その後にお付き合いすることになりました。結果的にお別れすることになりましたが、そのときは“青春していたな”とあたたかい気持ちになります。散歩は健康にも良いし、人との適度なコミュニケーションがしやすくておすすめです（東京都 39歳 女性）

◆“好き”の感覚を取り戻す行動＝散歩

歩くのが好きで散歩もよくします！ 音楽やラジオを聴きながら1人であてもなくずっと歩いて、気付いたら2～3時間が経っていたこともよくあります（笑）。また、散歩中に「このお店の雰囲気が好きだな」「この音が好き」「この空気の匂いが好き」「風が気持ちいい」など感じて癒やされます。ときどき、聴いている音楽と散歩中の景色がマッチすると、めちゃくちゃエモくてテンションが上がります！

“1人が好き”というわけではないのですが、ときどき1人になって好きなことに浸ると、自分が整ってくるというか“充電される感覚”があります。忘れてしまっていた「好き」の感覚を取り戻す行動が散歩です（東京都 33歳 女性）

◆散歩中に花の甘い香りが…

わたしはお散歩が大好きなのですが、秋といえばなんといってもキンモクセイ！ 山形ではキンモクセイのかわいらしい花々が、小さな花束のように身を寄せてきれいに咲いています。そのやわらかな甘い香りは、少し離れた場所を歩いていても、秋風に乗ってふんわり香ってくるほどです。姿が見えなくてもどこかで咲いているのがちゃんと分かって、それだけで頬がほころびます（山形県 30歳 女性）

