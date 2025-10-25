かつてバルセロナなどで活躍した元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏が、古巣に所属する同代表FWラミン・ヤマルの発言について言及した。24日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

今月26日に予定される“エル・クラシコ”を前に、ヤマルの発言が話題となっている。バルセロナとレアル・マドリードは強烈なライバル関係にあることで知られているが、同選手は“白い巨人”について、「彼らは盗むし、文句を言う」とコメント。この発言をスペインの複数メディアが取り上げ、大注目の一戦を控えるなかで大きなニュースとなっている状況だ。

そうしたなか、イニエスタ氏がヤマルの発言について言及。「試合前に盛り上げるための軽い冗談もあるだろうが、それは外側のこと。実際に重要なのは90分間の試合で起きることだ」と述べつつ、「ちょっとしたスパイスを加えるための発言だと理解しているが、それ以上のものではない。きっと素晴らしい試合になると思う」と見解を示した。

また、度々その言動が注目を集めるヤマルへの助言を問われると、「誰にでも自分の人生がある。私はあまり外からアドバイスをするのは好きではない」と説明。続けて、「もしチームの中にいたなら、もっと根拠を持って話せるかもしれない。もしクラブが何か良くないと感じているなら、それは内部で話し合うべきことだ」と語っている。