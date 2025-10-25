江原啓之「発達障害の息子」を持つ母に“愛の喝”！「問題は親。過干渉、過保護」「親がレッテルを貼って」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。10月19日（日）の放送では、発達障害を持つ中学3年生の息子の進路と、その言動に悩む母親からの相談に、江原がアドバイスを送りました。中学3年生の息子は、高校受験を控えています。息子には発達障害があり、集中力が乏しく、きっと私が思っているよりも頭の中が疲れるのだと思いますが、「みんなと同じように高校に行きたい」と言うので塾に入り、なんとか夏期講習も行きました。いよいよ本格的に私立の個別相談など始まるこの時期に、私はとても不安です。たとえ、まぐれで高校に進学しても勉強でついて行けず、途中退学にでもなったら、本人が一番傷つくのではと不安になり、いっそのこと最初から通信の高校で、ある程度ゆっくりのペースで勉強ができる環境が良いのではと悩んでいます。ただ本人は、通信の高校に良いイメージをもっていません。そして息子は自己肯定感が低く、機嫌が悪いと「どうせ俺は頑張れない。生きていても意味がない、死ぬからロープ買ってきて」と時々口にします。発達障害のことを伝えたうえで進路を考えさせたら良いのか、どうしたら良いでしょうか。問題なのは、親（あなた）だと思う。過干渉、過保護。だから、その親が発達障害ということに物すごいレッテルを貼って。そんなの良いじゃない、どんな子でもみんな個性はあるんだし。本人が行きたいと言っているんだから、行かせればいいじゃない。何で、転ばぬ先の杖を、そこまで用意しなきゃいけないのかね。やはり、親子は葛藤しながらも、もし学校（の勉強）についていけなかったら「しょうがないよ！」って（言ってあげる）。それはそれでね、学びになりますもんね。子どもには、期待やら心配とか、いろいろしますよ。かわいい子どものことだからね。でもね、なるようにしかならないから。もうどうしようもない。何かあったとしても、それがお子さんの学びになる。子どもは、どんな子でもみんな良い子なんですよ。みんな健康で生きていてくれれば、それで良いのよ。たとえ、病気があったとしても、その病気と向き合って、それをサポートしてあげて、頑張って生きていければ良いんだから。今日1日を充実して過ごして。99の苦労に1のご褒美なの。その１のご褒美のために生きているようなものだからね。そうやって心配できることも勉強で、必要な学びとして与えられていることだから。相談者さんの気持ちは分かるけれど、息子さんとやり合ってください（笑）！ この息子さんの心配がなかったら、きっと生きる張りもありませんよ。毎日をハラハラしていることが、後々、「あれが幸せだったんだな」って思いますよ、きっと。思い合って、愛を向き合って、何が正しいのか？とお互いに“育む”こと、それが教えを育むことなの。子どもは子どもで、「親に酷いこと言っちゃったな」とか思って、そういう思いを免罪符にする。そして、後々いろいろ気づいて「お母さん、ありがとう」なんて言ったりしてね。それで報われますもんね。お母さんはお母さんで、子どもに対してワーッて言ったとしても、「今日はあなたが好きな春巻きを作ってあげました」とか言ってね。それがね、“育む”ことなの。だから、どーんと「お前の好きなように生きてごらん」「できるだけサポートはしてやるから！」と言って。それで良いじゃない。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子