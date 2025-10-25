“無双状態”モイネロの起用がカギ!? 日本シリーズ25日開幕！「阪神×ソフトバンク」専門家が注目ポイント解説

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。2025年10月24日（金）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「『SMBC日本シリーズ2025』の見どころを紹介！」。スポーツジャーナリストの生島淳さんに解説していただきました。プロ野球、日本一をかけて戦う「SMBC日本シリーズ2025」。今年は、セ・リーグ王者「阪神タイガース」と、パ・リーグ王者「福岡ソフトバンクホークス」が頂点を争います。先に4勝したチームが優勝。初戦は25日午後6時30分から、「みずほPayPayドーム福岡」でおこなわれます。ユージ：クライマックスシリーズでは、阪神がDeNAに3連勝で勝負を決めたのに対して、ソフトバンクは日本ハムに最終戦までもつれ込む接戦となりました。両チームの戦力についてはどう感じていますか？生島：阪神の充実ぶりが目立ちましたね。試合間隔が空いていましたけど、佐藤輝明選手、森下翔太選手らの中心選手がしっかり仕事しています。投手陣もまずまずだったなと思います。一方、ソフトバンクはまさか最終戦までもつれましたけど、日本シリーズではリバン・モイネロ選手に2試合は投げさせたいなと思うので小久保裕紀監督は「回復次第」と話していますが、無双状態が続いているリバン・モイネロ選手がどのような起用となるか、注目したいです。ユージ：そんな阪神とソフトバンクが対決する、今年の日本シリーズ。生島さんは、どんな展開を予想していますか？生島：僕は、26日(日)にリバン・モイネロ選手が投げると思います。週末は、1勝1敗かなと。甲子園に移って（火）（水）（木）は、ピッチャーが打席に立たないといけないのでソフトバンクは不利で3勝2敗で来週末までもつれて欲しいなと思います！ユージ：果たして互角の戦いとなるのか、どうなるか……!? 行方が楽しみです！番組では他にも、「MLB（メジャーリーグベースボール）ワールドシリーズ」の見どころ語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1