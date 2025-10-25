大谷翔平「ポストシーズン史上最高の活躍」！ ドジャース連覇のカギは佐々木朗希か？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。2025年10月24日（金）放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「『MLB（メジャーリーグベースボール）ワールドシリーズ』の見どころを紹介！」。スポーツジャーナリストの生島淳さんに解説していただきました。今年のワールドシリーズは、ナショナルリーグのチャンピオンで大谷翔平選手と山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するロサンゼルス・ドジャースと、アメリカンリーグのチャンピオン「トロント・ブルージェイズ」が戦います。去年の覇者・ドジャースがワールドシリーズ連覇を達成すれば、球団史上初であり、延べ15チーム目の快挙。初戦は日本時間の25日午前9時にカナダ東部のオンタリオ州トロントにある「ロジャース・センター」でプレーボール。先に4勝したチームがワールドチャンピオンとなります。ユージ：ワールドシリーズ連覇は遠い話じゃなくなってきました。今年のドジャースですが、どうですか？ シーズン中は不安なところもありましたが、見事、ワールドシリーズまで辿り着きましたね！生島：ひと月前まで、ブルペンが弱すぎて連覇は無理だろうと思っていました。ところが、佐々木朗希選手がポストシーズンに入ってからクローザーに指名されまして、安定し始めました。そして、ポストシーズンではスターの“出力”が違うなと思います。先発のブレイク・スネル選手、山本由伸選手は最強のワンツー先発じゃないかなと思います。レギュラーシーズン全敗だったブリュワーズ相手に素晴らしいピッチングを見せました。それに加えてリーグチャンピオンシップシリーズ第4戦の大谷翔平の活躍、先発として10奪三振、3本塁打。ポストシーズン史上、最高の活躍とアメリカでは言われていますが、すごくなかったですか!?ユージ：すごいどころの話じゃないですよ！ “高校野球に1人スター選手が混ざったんじゃないか!? ”ぐらいの活躍で。ワールドシリーズまで勝ち上がってきているチームが相手ですから、その相手にこれが出ちゃうというのは、大谷選手のすごさ爆発でしたね。ちなみに、アメリカンリーグのチャンピオン「トロント・ブルージェイズ」はどんなチームですか？生島：メジャーリーグで唯一、カナダに本拠地を置く球団になりましたけど、1977年に設立、ワールドシリーズは1992年と1993年に連覇の経験があります。アメリカンリーグチャンピオンシップを見ていましたが、基本的に打力のチーム。その顔となるのはホームラン23本ですが、出塁率が高いウラジーミル・ゲレロJr.選手、そして、マリナーズとの第7戦で逆転3ランを放ったジョージ・スプリンガー選手という経験豊富なベテランがいます。基本的に序盤に得点を取って主導権を握りたいチームだなと思います。ユージ：連覇を狙うドジャースとしては、どんな戦い方が期待されますか？生島：ドジャースの優位は揺るがないかなと思います。今のブルージェイズの先発陣では、好調ドジャース打線を抑えられないんじゃないかなと思います。大谷選手はスランプもありましたが、どこかで仕事はしてくれます。山本由伸選手は第2戦先発予定で、きっといいピッチングをしてくれると思います。ひょっとしたら佐々木朗希選手がクローザーとしては経験不足ですが、彼が締めて優勝ということもあり得るんじゃないかなと思います。ユージ：これは楽しみですね！日本人選手3人がどんな活躍を見せてくれるのか楽しみですね！番組では他にも、「SMBC日本シリーズ2025」の見どころ語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1