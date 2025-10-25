プレミアリーグ第9節が24日に行われ、リーズとウェストハムが対戦した。

ここまで8試合を消化したリーグ戦で2勝2分4敗を記録し、勝ち点「8」の16位につけるリーズ。3年ぶりにプレミアリーグへと復帰した同クラブだが、直近は3試合未勝利と苦しい戦いが続いている。対するは、1勝1分6敗の19位に沈むウェストハム。下位からの脱出を目論む両者がぶつかる一戦で、日本代表MF田中碧は先発出場を飾った。

試合は開始早々の3分にリーズがスコアを動かす。イーサン・アンパドゥがドリブルでピッチ中央を運び、複数の味方を経由してジェイデン・ボーグルにボールが渡る。ペナルティエリア右角から右足でクロスを入れると、ファーに飛び込んできたノア・オカフォーがヘディング。GKに弾かれたこぼれ球をブレンデン・アーロンソンが詰め、ホームチームが先制した。

さらに15分、ドリブル突破を仕掛けたガブリエル・グドムンドソンが左サイドでコーナーキックを獲得。キッカーを務めたショーン・ロングスタッフが右足でインスイングのクロスを蹴り込む。鋭いボールはゴール正面に送られ、マーカーを外したジョー・ロドンがヘディングでシュート。リーズが大きな追加点を挙げた。

一方のウェストハムも、34分にジャロッド・ボーウェンが巧みなドリブルで右サイドを攻略。ボックス内で縦パスを受けたルーカス・パケタがワンタッチで落とし、相手選手のクリアがカラム・ウィルソンに当たってルーカス・パケタへと繋がる。トラップから放ったシュートはゴールに吸い込まれたが、判定はオフサイドで得点は取り消しとなった。

前半はリーズがウェストハムを圧倒したものの、後半は一進一退の攻防が続く。58分には先制点を記録したアーロンソンのシュートがクロスバーに直撃。その後、田中は72分に交代となり、スタンドからは拍手が送られた。

以降は90分にマテウス・フェルナンデスの得点でウェストハムが1点差に迫ったものの、そのまま試合は2－1で終了。勝利したリーズが3ポイントを積み上げた。次節、リーズは来月1日にアウェイでブライトンと対戦。ウェストハムはその翌日にホームでニューカッスルと対戦する。

【スコア】

リーズ 2－1 ウェストハム

【得点者】

1－0 3分 ブレンデン・アーロンソン（リーズ）

2－0 15分 ジョー・ロドン（リーズ）

2－1 90分 マテウス・フェルナンデス（リーズ）