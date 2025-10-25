ラ・リーガ第10節が24日に行われ、レアル・ソシエダとセビージャが対戦した。

ここまで9試合を消化したリーグ戦で1勝3分5敗を記録し、勝ち点「6」の18位につけるレアル・ソシエダ。ラ・リーガ開幕から苦しい戦いが続く同クラブは、今季未だ1勝のみと降格圏内に沈んでいる。今節は4試合ぶりの白星を目指す一戦だが、負傷中の日本代表MF久保建英はメンバー外となった。

試合は19分にレアル・ソシエダがスコアを動かす。ゴンサロ・ゲデスの折り返しが相手のハンドを誘発し、ホームチームがPKを獲得。キッカーを務めたミケル・オヤルサバルが冷静にGKの逆を突き、幸先よく先制点を挙げた。対するセビージャも30分、敵陣右サイドでのフリーキックからガブリエル・スアソがマイナスのクロスを供給。デザインした形からネマニャ・グデリが合わせると、相手に当たったボールがゴールに吸い込まれ、アウェイチームが追いついた。

そんななか、その6分後に再びレアル・ソシエダがリードを奪う。セビージャのスローインでプレーが再開されると、レアル・ソシエダが左サイド深くでボールをカット。すぐさまショートカウンターに転じ、ブライス・メンデスの送ったパスが相手に当たってオヤルサバルへと渡る。反転しながらダイレクトでシュートを放ち、角度の小さい位置から見事にゴールをゲット。レアル・ソシエダが勝ち越しに成功した。

結局、そのまま試合は2－1で終了し、レアル・ソシエダが勝利を収めた。今後、両者は28日にコパ・デル・レイの初戦へと臨む。

【スコア】

レアル・ソシエダ 2－1 セビージャ

【得点者】

1－0 19分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）

1－1 30分 ネマニャ・グデリ（セビージャ）

2－1 36分 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）