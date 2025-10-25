老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、請求せずにいた特別支給の老齢厚生年金についてです。

◆Q：特別支給の老齢厚生年金は65歳を過ぎていても申請できますか？

「60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金は、65歳を過ぎていたとしても申請できますか」（のんびり屋さん）

◆A：65歳を過ぎていたとしても、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる権利が発生してから5年経過する（時効）前であれば、年金請求（申請）の手続きができます

年金を受け取る権利には、期限があります。年金を受け取る権利が発生してから5年を過ぎてしまうと（5年1カ月になる時）時効になり、受け取れなくなります。

国民年金法（第102条第1項）と、厚生年金法（第92条第1項）により、法律で定められています。

65歳を過ぎていたとしても、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる権利が発生してから、5年が経過する前に申請（請求手続き）するのであれば、受け取れます。

年金を請求できる権利には、期限（時効）がありますので、うっかり手続きを忘れて権利が消滅する前に、速やかに請求手続きすることをおすすめします。

監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。

文＝All About 編集部