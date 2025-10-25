国際親善試合が24日に行われ、イタリア女子代表となでしこジャパン（日本女子代表）が対戦した。

来年3月からオーストラリアで開催される女子アジアカップに向け、ニルス・ニールセン監督の下で着々と準備を進めるなでしこジャパン。今回の欧州遠征の初戦では、UEFA女子EURO2025でベスト4に進出したイタリア女子代表と激突する。注目の先発には長谷川唯や藤野あおばなどが並び、中盤の底には宮澤ひなたが配置された。

試合は開始直後からなでしこジャパンにピンチが訪れる。3分に左サイドからアーリークロスが送られると、ボックス手前の受け手に対して古賀塔子が対応。しかし、こぼれ球がペナルティエリア正面に流れ、日本のゴールをグラウンダーのシュートが襲う。いきなりの決定機だったが、GK山下杏也加がビッグセーブ。24分にもGK山下は抜群の反応でシュートをストップし、立て続けにチームを救う。

その5分後にはなでしこジャパンが決定機を演出。ポゼッションでイタリア女子代表を押し込みつつ、敵陣左サイドでボールを持った長谷川が縦パスを供給。ボックス手前で収めた田中美南がテンポ良く縦へと流すと、抜け出した藤野が角度の小さい位置でGKと1対1の局面を迎える。右足で股下を狙ったシュートを放ったが、惜しくもGKに防がれてしまった。

攻勢を強めるなでしこジャパンは、前半アディショナルタイムに中盤左サイドでボールを奪取。細かくパスを繋いでカウンターに転じると、長谷川からボールを受けた宮澤がドリブルでピッチ中央へと持ち運ぶ。最終ラインの背後に駆け出した清家貴子にスルーパスが渡り、GKとの1対1でループシュートを選択。落ち着いてゴールを狙ったが、わずかに枠の外へと外れてしまう。

そんななか、52分にイタリア女子代表がボックス内でボールをキープし、2連続のヒールパスからジャダ・グレッジが先制弾をマーク。ペナルティエリアに人数が揃っていたなでしこジャパンだが、大外で余るグレッジへの対応が遅れ、先にスコアを動かされてしまった。ニールセン監督は直後に浜野まいかを投入し、反撃の糸口を探る。

それでも64分になでしこジャパンがゲームを振り出しに戻す。古賀が右サイドの髙橋はなに配球し、敵陣中央でサポートした宮澤へと横パス。ワンタッチで前線にロブパスを出すと、2列目から飛び出した長谷川がペナルティエリア内に侵入する。GKのポジションを確認しながらダイレクトで狙うと、巧みなループシュートがGKの頭上を超えてゴールイン。なでしこジャパンが貴重な同点弾を挙げた。

結局、そのまま試合は1－1で終了し、両者痛み分けとなった。今後、なでしこジャパンは28日にノルウェー女子代表との国際親善試合へと臨む。

【スコア】

イタリア女子代表 1－1 なでしこジャパン

【得点者】

1－0 52分 ジャダ・グレッジ（イタリア女子代表）

1－1 64分 長谷川唯（なでしこジャパン）



