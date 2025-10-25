アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督は、プレミアリーグ最少失点での優勝を目指している。24日、イギリス『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

現在43歳のアルテタ監督は、2019年12月にアーセナルの指揮官に就任して以来、プレミアリーグ制覇には届いていないものの、ここ3シーズン連続で2位フィニッシュとチームを着実に強化している。今夏の移籍市場でも、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュ、イングランド代表MFエベレチ・エゼ、スペイン代表MFマルティン・スビメンディを獲得し、悲願のリーグ優勝に向けて戦力を整えた。

今シーズンもリーグ戦では首位に立ち、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でも開幕3戦全勝と順調に勝ち星を積み上げている。そして特筆すべきは守備の堅さであり、リーグ戦での3失点のうちオープンプレーからの失点はわずか「1」。CLでは3試合すべてで完封勝利を収めている。

プレミアリーグの1シーズンにおけるリーグ最少失点記録は、2004－05シーズンにジョゼ・モウリーニョ監督（現ベンフィカ監督）が率いるチェルシーが達成した「15」となるが、アルテタ監督はその偉業を引き合いに出し、「我々もそのような記録を目指している。そして最終的にはタイトルとトロフィーを獲得したい」と記録更新の夢を語り、次のように言葉を続けた。

「当然ながら、より成果を出せれば目標に近づくことになる。守備は良いパフォーマンスを続けることができているが、シーズンは始まったばかりでもっと良くなる可能性がある」

一方、アーセナルは懸念点が出てきており、21日に行われたCLリーグフェーズ第3節アトレティコ・マドリード戦で守備の要であるブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイスが負傷。26日開催のプレミアリーグ第9節クリスタル・パレス戦の出場が不透明となっている。