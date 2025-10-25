通信カラオケ・JOYSOUNDを展開するエクシングは、クラブオフィシャルパートナー契約を締結しているJ1リーグ・FC東京が、11月2日に開催するイベント『2025FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY』に協賛。選手たちによるカラオケ企画をはじめ、JOYSOUNDブースではサイン入りレプリカユニフォームを賞品に掲げたカラオケ採点イベントを開催する。

『2025FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY』

昨年好評だった、姿を隠して歌う選手たちの歌声を聴いて、誰が歌っているかを予想する企画「東京が熱唱!!熱唱している選手は誰!?」を開催。予想が見事的中した人の中から抽選で3人に、選手本人のサイン入りTシャツをプレゼントする。さらに、エンディングステージを盛り上げるのは、波多野豪選手・岡哲平選手による「東京が熱唱!!カラオケ熱唱ガチバトル!!」。勝敗を決めるのはカラオケ採点ではなく、来場者と当日の審査員となる。

来場者参加型のカラオケブースでは、選手たちのサイン入りレプリカユニフォームを懸けた、カラオケ採点イベントを開催。好きな曲を採点機能「分析採点AI」で歌唱し、参加者のスコアをもとにした最終ランキングで見事、対象選手の背番号と同じ順位になった人(合計5人)に、サイン入りレプリカユニフォームをプレゼントする。この企画の参加者は、当日11時から12時までの間、抽選機能を使って決定する。

また、ホームゲームでFC東京のゴール時に流れる“ココロのボリューム、あげていこう!”でおなじみのJOYSOUNDのゴール演出映像を、イベント中に大型映像機で放映。ホームゴール裏付近(ピッチレベル)には選手パネルを設置し、ゴール演出とともに写真撮影が楽しめる。

JOYSOUNDでは、サッカー観戦時、スタジアム全体が一体となって盛り上がる「FC東京」のチャントの原曲を集めた特集ページも展開中。「FC東京のファン・サポーターのみなさまと一緒に応援していくとともに、音楽×スポーツの共創により新たな感動を創出し、様々な人々を笑顔にし、心豊かにするエンターテインメントの創造を目指してまいります」としている。