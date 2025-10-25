元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で23日に公開された動画に出演。米・スタンフォード大の佐々木麟太郎について語った。

佐々木麟太郎の実力に太鼓判

23日のドラフト会議で、DeNAとソフトバンクが佐々木を1位指名。競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した。

デーブ氏は「(佐々木選手の指名は)びっくりしました」と率直な感想を述べつつ、「まず、どういうバッターか。自分の目で取材してみて、一番言えることは、日本で50本ホームランを打つことができる可能性のある、本当に数少ないバッターです」と自身の印象を告白。

さらに、「日本で50本以上打った選手なんて、ほとんどいないですよね。村上選手、王会長とか。日本人で50本って、なかなかいかない数字ですが、(佐々木選手は)いけるバッターです」と続け、「これはなぜかというと、ヘッドスピード。今プロに入ってもトップレベルです。(コーチとして)岡本和真選手も3年前に見させていただきましたが、すごいヘッドスピード、すごく飛ばす。それに匹敵するか、それ以上くらいのヘッドスピードがある。それは誰もが認めてます」と太鼓判を押していた。