北海道日本ハムファイターズ、オリックス・バファローズ、阪神タイガースで活躍した元プロ野球選手・糸井嘉男氏が、俳優でアーティスト・坂東工とともに、アンファーが展開するメンズシャンプーブランド「スカルプD」のブランドアンバサダーに就任。糸井氏は、引退後も“超人”の名にふさわしく、ジム通いに、メディア出演に、そして清潔感の探求にと精力的な日々を送っている。

糸井嘉男氏

「この姿でメジャーリーガーに会いたい」

「この姿で……、僕、現役の時メジャーリーガー夢見てたんで、この姿で今の現役メジャーリーガー、会いたいですね。ダルビッシュとか、大谷(翔平)君とか! で、シャンプー持っていきたいです!(笑)」

そう語るのは、撮影でビシッとキメたスタイリッシュな姿のまま、カメラの前に立った糸井嘉男氏。引退から3年が過ぎた今も、心のどこかで“夢の続き”を追いかけているようだった。

「清潔感」の源は“ジム週8”の習慣

「内面からというのを意識して……僕はジムによく行って体のラインとかすごい気にしてますね。ジムには、週8くらい行ってます。……(一週間)超えてる!?(笑) まあ極力行くようにしてます」

年齢を重ねるごとに増す色気と若々しさ。その裏には、ストイックな習慣と、自分自身に対する厳しさがあった。

「白髪がめっちゃ多い」こだわりのヘアスタイル

「僕、めっちゃ白髪多いんですよ! 今日の撮影のために、昨日しっかり白髪染めしてきたくらい。(笑)」

糸井氏は、スタイリングにも手を抜かない。「スカルプD」のヘアカラーも愛用し、日々のケアで清潔感をキープしているという。

憧れの“清潔感ある大人”は新庄剛志

そんな彼にとって、“大人の清潔感”を体現する人物とは。

「新庄さん! 新庄さんは昔から美意識高くて、日本ハムに入団してルーキーの時から新庄さんとやらせてもらってましたけど、見られる職業だぞ、ということを教えられた気がして。身だしなみとか、球場に行くまでの服装とか、そういうことを気にするということを教えていただきましたね」

原点は、若かりし日に出会った“大人の美意識”。その教えを、今も糸井氏は大切にしている。

勝ち負けを洗い流せる、男のシャンプー論

「阪神タイガース、セ・リーグ優勝しましたけど、甲子園のロッカーのお風呂に大量に置いてみんなに使ってもらいたい! 負けた試合とかも、嫌な気持ちをシャンプーで洗い流してあげたい!(笑) そうしたら、日本一、なれるんじゃないかな」

プロ野球時代の経験も、いまやすべて“清潔感”の哲学へと昇華されている。ユーモアたっぷりに語る言葉からは、現役時代とは異なる“伝える男”としての新境地が垣間見える。