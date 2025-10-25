女優の広瀬すずが18日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)に出演。撮影に影響するほど“大号泣”した配信番組を明かした。

広瀬すず

広瀬すず「今日も朝から観てきました」

俳優業のトークになり、「自分の時間は大切」だと語った広瀬。「役じゃないときって、自分の言葉で発さないといけないんだけど。自分でいる時間が圧倒的に少ない職業だから」と話し、「ちょっと大げさに言っちゃったみたいなことが死ぬほどあるもん。“すみません! 違うんですけど、今それしか思い浮かばなくて……”ってなる」と悩みを吐露。ゲストの富田望生が共感すると、「休みって大切だよねって、大人になってから思う」としみじみつぶやいた。

続けて、“休み時間”について、富田が、「恋愛リアリティーショーを観れる時間がたまんない」と打ち明けると、広瀬は、「私、今日も朝から観てきました」とニヤリ。現在は、『ガールオアレディ』にハマっており、「昨日の夜も観たんですけど。私、リアリティーショー大好きだから」と告白。富田も、「あと何回寝たら、リアリティーショー観れるかなって。そこまで我慢しよう! って。欲を高めて(笑)。大好きなんだよね」と語った。

また、『今日、好きになりました。』が大好きだという富田に、「私、『今日好き』だけ観てない。ちょっと若すぎて……」と返した広瀬。一方で、『オオカミには騙されない』にはドハマりしたようで、「マジで大号泣。撮影に影響が出たことあるくらい泣いたことがあって。最終回で」と回顧。富田と恋愛リアリティーショーの話題で盛り上がり、「あの時間が至福のとき。今度、みうたんに感想送るわ。いつも一人で伝える人いないから」と楽しげに話していた。