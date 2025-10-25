星野リゾートが展開する「リゾナーレグアム」は10月22日、深夜・早朝到着便でも、通常のチェックイン時間(15:00)を待たずにホテル到着後すぐに客室へ入室できる新サービス「着陸&チェックイン」を開始した。

日本からグアムへは深夜・早朝に到着する便もあり、宿泊客からは「空港からの移動手段が不安」「ホテルに到着してもチェックイン(15:00)まで長時間待つことになり、身体が休まらない」といった声が寄せられていた。そこで同施設は、着陸直後から安心・快適にグアムのリゾートステイを楽しんでもらいたいという想いから、本サービスを開始した。

宿泊期間は2025年12月1日から(2025年12月26日～2026年1月4日までは除外期間)。予約は公式サイトの特別プランから行うことができる。料金は＄436～で、2泊3日プラン・客室タイプ「プレミア」・4名1室利用時の価格となる。プランには、空港からホテルまでの送迎、到着後すぐに客室を利用できるサービス、泊数分の朝食、到着日からチェックアウト日まで利用可能なウォーターパークの利用が含まれる。なお、本サービスは2泊3日以上のプランに適用される。

チェックインの待ち時間をなくし、すぐに客室が利用可能

通常のチェックインは15:00以降だが、本サービスでは深夜・早朝に到着した場合でも、すぐに客室でシャワーを浴びたり、ベッドで休息をとったりすることが可能。15:00までの待ち時間が解消されるため、グアム到着初日から時間を有効に使って過ごせる。フロントデスクは24時間対応しており、いつでも安心してチェックイン手続きを行える。

朝食やウォーターパークも満喫できる

客室で休息をとった後は、グアムの美しい海を眺めながら朝食をとることも可能。レストランでは、野菜やフルーツ、アサイーのほか季節限定のグアム料理などを提供する。また、ホテル敷地内にはミクロネシア最大級のウォーターパークがあり、ウォータースライダー、流れるプール、造波プールなどを朝から楽しめ、リゾートステイを満喫できる。

深夜・早朝到着でも安心な空港からの無料送迎

本サービスでは、深夜・早朝(22:00～5:00)の間、1時間に1本無料送迎バスを用意している。空港ではホテルスタッフが宿泊客を出迎え案内する。深夜・早朝便での到着でも交通の心配をせずに安心してリゾート滞在を楽しめる。