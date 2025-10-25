ウェザーニューズは10月20日、2月までの天気傾向と商品需要を予想した「秋冬の小売需要傾向2025」を発表した。

冬の気温傾向

平年よりもあたたかい秋になる予想

10月の気温は広い範囲で平年より高い傾向だが、北日本では10月下旬の気温が平年並～低い時期があり、気温差が大きくなりそうだ。11月の気温は北日本では平年並～高い、東日本では平年より高い、西日本では平年よりやや高い～高い見込み。

秋の気温傾向

地球温暖化の影響で北半球全体の気温は平年より高くなると見込まれる。偏西風は全般的に平年より北を流れやすい状況になるが、偏西風が大きく蛇行するタイミングでは、北日本を中心に寒気が入りやすくなりそうだ。したがって、11月は広い範囲で平年よりあたたかい秋になる予想だが、北日本では平年並の寒さの時期もあり、各地、寒気が入るタイミングで季節が一気に進む可能性がある。

冬は北～東日本で暖冬傾向、西日本は平年並か

冬(12～2月)の気温は、北日本では平年よりやや高い～高い、東日本では平年並～高い予想で、暖冬傾向になりそうだ。一方、西日本と沖縄・奄美では平年並の寒さの見込み。寒さのピークは1月下旬～2月上旬と予想される。

冬の気温傾向

冬も引き続き北半球全体の気温が平年より高い状況で、偏西風は平年よりも北を流れやすい状態が継続するものの、1月にかけて(冬前半)はラニーニャ気味の海面水温分布の影響で、熱帯の対流活動が平年より西で活発になると予想される。このため、1月にかけて中国内陸の偏西風は平年よりも北を流れやすく、日本付近で平年より南に蛇行しやすい時期がある見込み。この偏西風の蛇行により日本付近に平年より強い寒気が入る可能性がある。

1月以降は段々と熱帯の対流活動の中心が東(フィリピンの東海上)へシフトするため、日本付近での偏西風の南への蛇行は弱まり、平年並の位置を流れる見込み。このため、西日本を中心に平年並の強さの寒気が入りやすいと予想される。

偏西風の流れ

秋～冬にかけての降雪・降水傾向

10月下旬は全国的に天気が周期的に変化するが、太平洋側は前線の影響を受けて天気がぐずつく時期がありそうだ。また、一時的に冬型の気圧配置になることも影響し、降水量は北日本で平年並、東～西日本と沖縄・奄美では平年より多くなる見込み。

11月も天気は周期変化し、冬型の気圧配置になる日もあるが、低気圧や湿った空気の影響を受けやすい傾向に。このため、降水量は北～西日本の日本海側では平年並、太平洋側や沖縄・奄美では平年並か多いと予想される。

12～2月は西日本を中心に平年並の寒気が入りやすく、北では平年より寒気が弱まるため、北・東日本の初雪は平年並～遅い、西日本の初雪は概ね平年並と予想される。ただ、北日本では低気圧の影響を受けやすい時期があることや、日本海の海面水温が平年より高い予想のため、山陰以北の日本海側では降雪量が平年並～多くなる可能性がある。

日本海側では強雪や大雪のおそれもあるため、雪への十分な備えが必要とされる。一方、北日本の太平洋側の降雪量は平年並～少ない、東～西日本の太平洋側と九州北部では平年並と予想される。南岸低気圧の通過頻度も平年並かやや少ない傾向だが、寒気の南下するタイミング次第では、関東甲信や東北太平洋側で積雪や大雪の可能性もあるため注意が必要となる。

秋冬の商品需要、今シーズンの予想

同社流通気象チームの気象データアナリストが、過去の11～2月のGoogle検索数の傾向と気象データの関係を分析し、今シーズンの秋冬の気温傾向をもとに季節商品が注目される時期を予想した。

11月は広い範囲で平年よりあたたかな秋になる予想だが、寒気の流入で季節が一気に進み、秋物商品の動きが本格化すると見込まれる。1月にかけて(冬前半)は平年より強い寒気が入る可能性があり、羽毛布団、おでん、鍋つゆ、コート、セーター、ストーブ、こたつ、ハンドクリームなどの需要が増えると予想される。1月以降も西ほど平年並の寒さの寒気が入りやすく、冬の期間を通して冬物商品の需要が高まるとみられる。

類似年の需要傾向

今冬(12～2月)の気温傾向は、2022～2023年と類似すると予想される。2022年12月～2023年2月の東京の気象を振り返ると、12月や1月は強い寒気が南下して気温が大きく低下した時期もあり、気温の変動が大きくなった。一方、2月になると強い寒気の流れ込みはなかった。

2022年11月は気温が高かったものの、12月に入ると一気に気温は下降、特に12月下旬～年明けおよび、1月下旬に気温の低い時期があった。東京の体感データを見ると、11月後半は「肌寒い」と「寒い」を合わせても半数程度だったが、12月に入ると「寒い」の割合が7割を超えるようになった。また、1月は下旬に「極寒」となった日もあるなど「寒い」1か月となり、2月に入ると「寒い」の割合が少ない日もたびたび現れるようになった。

このシーズンの「防寒インナー」の検索数は、11月中は大きな動きがなかったが、12月に入ると一気に増加している。1月は減少傾向に転じたものの、下旬には気温の低下に伴い再び上昇。「毛布」や「カイロ」も同様の傾向で、12月～1月はアップダウンがありながらも検索数は伸びている。一方で2月に入ると減少トレンドを示している。

10～2月のエリア別気象見解

北日本(北海道・東北)

10月下旬は、北海道では道北を中心に雪の降る可能性がある。東北は天気が数日周期で変わる見通し。気温は平年より低い時期があり、一気に季節が進みそうだ。

11月は天気が周期的に変わり、日本海側では曇りや雨、雪の日が多くなる見込み。気温は平年並～高い予想で、昼間は寒さが控えめな日もある。ただ朝晩を中心にグッと冷え込んで、冬用アウターが活躍する日もありそうだ。

12～2月は、日本海側を中心に大雪や強雪、暴風雪になる日がある見込みのため、十分な備えが必要とされる。また、寒気が流れ込むタイミング次第では、南岸低気圧の影響で、東北太平洋側でも積雪や大雪になる可能性がある。気温は平年よりやや高い～高い予想で、寒さのピークは1月下旬～2月上旬の見込み。

東日本(関東甲信・北陸・東海)

10月下旬は天気が周期的に変化するが、雲が広がりやすい時期がある。気温は平年並に下がる時期があるため、寒暖差に注意したい。

11月は、太平洋側は前半に晴れる日が多く、日本海側は後半に曇りや雨の日が多くなる。昼間は暖かくても朝晩は冷え込みやすい。

12～2月は寒気が平年並かやや弱いものの、日本海側では雪が強く降る日がある見込みのため、十分な備えが必要となる。また、寒気が流れ込むタイミング次第では、南岸低気圧の影響で、関東で積雪や大雪になる可能性がある。気温は平年並～高い予想で、寒さのピークは1月下旬～2月上旬と見込まれる。

西日本(近畿・中国・四国・九州)

10月下旬は天気が周期的に変化する。ただ、段々と朝晩を中心に冷える日が増えるため、寒暖差に注意する必要がある。

11月は、天気が周期的に変化するものの、前半は晴れる日が多い。気温は平年よりやや高いから高い予想で、昼間は暖かく過ごしやすい体感でも朝晩はグッと冷え込む見込み。紅葉前線は南下して市街地でも紅葉狩りが楽しめるようになる。

12～2月は平年並の寒気が入りやすく、日本海側の降雪量は平年並か多いと予想される。気温は平年並で、九州南部では平年よりやや低い時期がありそうだ。寒さのピークは1月下旬から2月上旬の見込み。

沖縄・奄美

10月下旬は曇りや雨の日が多く、気温は平年より高いと予想される。昼間は汗ばむ暑さが続くが、朝晩は涼しく感じる日もある。

11月は天気が数日周期で変わり、ぐずつく時期がある見込み。気温は平年より高く、昼間は過ごしやすいが朝晩はヒンヤリするため、服装で体感温度を調節する必要がある。北風の吹く日が増えて段々と冬を感じられるようになる。

12～2月は平年並に寒気の影響を受けやすく、天気は曇りや雨の日が多くなりそうだが、周期変化する時期もある。気温は平年並で、寒さのピークは1月下旬から2月上旬と予想される。