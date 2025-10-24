大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日から、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦う。フレディ・フリーマン内野手にとってはゆかりあるカナダで行われる特別なシリーズでもあるが、本人はブーイングも覚悟しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

カナダ人の両親の元に生まれたフリーマンは同国への思い入れが深く、2017年、2023年のWBCではカナダ代表として戦っている。今回のWSはある種“凱旋”のような形になるが、ブルージェイズ側も32年ぶりの優勝がかかるだけに、ファンが拍手ではなくブーイングで迎える展開は十分考えられる。

同メディアによると、フリーマンは「今回はかなり特別なことになるだろう。前回のWBCのように、カナダのファンやブルージェイズのファンが今回も僕を応援してくれるかどうかは、正直なところわからない」と敵地の反応について予想。

一方、デーブ・ロバーツ監督は「彼が祖国を称賛する場面はご存知でしょう。カナダ代表としてプレーし、トレードでここに来たのだ。そう、彼はアメリカもカナダも愛する素晴らしい選手であり、それ以上に素晴らしい人間だ。ブルージェイズのファンが彼に何を仕掛けるかは分からないが、動揺することはないだろう」と、反応がどうであれフリーマンが動じることはないと強調している。

