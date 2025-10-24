大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズでトロント・ブルージェイズと対戦することが決まった。32年ぶりにア・リーグの覇者となったブルージェイズには、ドジャースが警戒すべき選手が3人いる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のクリストファー・ヘネシー記者が言及した。

チームの顔として14年契約を結んだウラジーミル・ゲレロJr内野手は好調を維持している。ニューヨーク・ヤンキース戦で3本の本塁打を放ち、リーグ優勝決定シリーズでも最後の5戦で3発を放った。

トレイ・イェサベージ投手はヤンキース戦の快投で名を挙げ、リーグ優勝決定シリーズ第6戦でも勝利に貢献。ドジャース打線にとっては未知の対戦相手として脅威となりそうだ。

9月上旬以来の実戦復帰となるボー・ビシェット内野手も注目の1人だ。守備の調整不足が懸念される一方で、今季.311と高打率を記録した打撃に期待が集まる。

激戦が予想されるワールドシリーズについてヘネシー氏は「ブルージェイズがドジャースを倒すには、劇的な10月の活躍が必要だ。大胆な予測ではあるが、高飛車なドジャースを倒すにはそれらが求められる」と言及した。

【関連記事】

【了】