「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われ、計116人の選手がNPBへの切符を掴んだ。各球団、課題となる部分を補強する意図が見え、注目の選手も多く指名を受けた。ここでは、今回指名された選手を紹介するとともに、セ・リーグ6チームのドラフトを総括する。

阪神タイガース

[caption id="attachment_235590" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの藤川球児監督（写真：産経新聞社）[/caption]

佐藤輝明のメジャー移籍に備え、強打の野手獲得が予想された阪神タイガース。今ドラフトでは3位まで大学生野手を指名するなど、狙い通りのドラフトになったと見ていいだろう。

ドラフト1位で指名したのは、今ドラフトの目玉であった内野手・立石正広（創価大）。北海道日本ハムファイターズ、広島東洋カープと3球団競合となったが、見事に藤川球児監督が引き当てた。

立石は創価大で、首位打者、最多本塁打など多くのタイトルを獲得。「アマチュアNo.1スラッガー」とまで呼ばれるようになった。

阪神に正式入団となれば、佐藤輝を外野に回すことも可能だろう。また一人、王者に強力な戦力が加わることになりそうだ。

続く2位で指名したのは、こちらも前評判の高かった内野手・谷端将伍（日本大）。3年春・秋には2季連続で首位打者に輝くなど、チームにほしい右の強打者として活躍が期待される。

3位で指名したのは、筑波大の岡城快生。俊足が魅力の外野手で、3年秋・4年春にベストナインを受賞した。近本光司の後釜候補としても、期待がかかる。

4位で名が呼ばれたのは、神村学園のエース・早瀬朔だ。最速150キロ超のストレートには力があり、地元・兵庫出身という意味でも期待がかかる。

5位で指名を受けたのは、オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都。高校時代、甲子園で奥川恭伸（ヤクルト）と投手戦を繰り広げたことで話題になった。今季は23試合登板で12勝4敗、防御率2.60でイースタン4冠に輝いた。新たな先発の1枚として、ローテーション争いに割って入れるだろうか。

育成1位で指名されたのは、東京農業大北海道オホーツクの神宮僚介。右のサイドハンドから140キロ台のストレート、スライダーを繰り出す。

育成2位で指名された山崎照英（兵庫ブレイバーズ）は、俊足が魅力の外野手。独立リーグでは昨年、今年と2年連続で盗塁王に輝き、守備範囲の広さも強みだ。

野手を補強する意図が、明確に伺えた阪神の指名。その中でも将来性の高い早瀬、即戦力級の能登を指名するなど、バランスの取れたドラフトとなった。

