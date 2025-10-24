大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルスドジャースは24日（日本時間25日）、『MLBワールドシリーズ2025』第1戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
大谷は、不動の「1番・指名打者（DH）」としてスタメン出場。ワールドシリーズ進出を決めたゲームでは、驚異の1試合3本塁打をマーク。この日も試合を動かす一発が期待されている。
頂上決戦ファーストラウンドの先発を託されたのは、ブレイク・スネル。ポストシーズンで抜群の安定感を誇っている左腕エースが、チームを勝利に導けるか。
試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。
後攻：ドジャース
1番（指）大谷翔平
2番（遊）ムーキー・ベッツ
3番（一）フレディ・フリーマン
（右）テオスカー・ヘルナンデス
4番（捕）ウィル・スミス
5番（右）テオスカー・ヘルナンデス
6番（三）マックス・マンシー
7番（左）キケ・ヘルナンデス
8番（二）トミー・エドマン
9番（中）アンディ・パヘス
（投）ブレイク・スネル
後攻：ブルージェイズ
1番（指）ジョージ・スプリンガー
2番（左）デービス・シュナイダー
3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.
4番（二）ボー・ビシェット
5番（捕）アレハンドロ・カーク
6番（中）ドールトン・バーショ
7番（三）アーニー・クレメント
8番（右）マイルズ・ストロー
9番（遊）アンドレス・ヒメネス
（投）トレイ・イェサベージ
【関連記事】
【了】