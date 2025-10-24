津田健次郎「僕の知ってるお馬さんと違う（笑）！」間近で見た“サラブレッド”に衝撃

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。10月19日（日）の放送では、津田が出演する日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）で、近くで見たサラブレッドの感想を語りました。

◆競馬は“ドラマチックな世界”

＜リスナーからのメッセージ＞

「日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第1話を観て、その勢いでメールしています。やっぱり、競走馬って美しいですね！ 私は今年の夏に引退してしまった最推しの馬を牧場まで見に行きました。厩舎にいて、お尻しか見られなかったのですが、それでも、こみあげてくるものがありました。どうして人は馬にこんなにも惹きつけられるのか、どうして津田さんにこんなにも惹きつけられるのか……謎は深まるばかりです。地面に座って記事を書いている平良さんがかわいかったです」

津田：平良恒明という役で出演しています、ありがとうございます（笑）。至近距離でサラブレッドを見ることってなかなかないんですけど、今回のドラマの設定上、すごく近くでお馬さんと接するんですけど、さすがに僕は記者なので、お馬さんに触れることはあまりないですし、撮影にあたっての注意事項といいますか、お馬さんと接する、もしくは、その近くにいるときに注意することなどが、すごく詳細に書いてあって。「あまり大きい声を出さない」「いきなり目をガッと見ない」とか、そういうのがあったので、おそるおそるチラッと見ていたりしました。

でもまぁ、サラブレッドは本当に僕の知ってるお馬さんと違う（笑）！ まず、すごく背が高いですね。あの高さは、近くで見ないと分からないなと思いました。パドックでも、ちょっと分からないかもしれない。

あと、検量室でのシーンとかもあるので、さらに近いところでサラブレッドを見ているんですけど、本当にかわいらしくて、なんだか子どもと接しているみたいなんですよ（笑）。あんなに大きくてきれいなのに、大人なんでしょうけど“きれいな子ども”って本当に思いました。それでいてすごく一生懸命に走るんですから、そりゃ泣けますよね、一生懸命さの純度の高さに。

また本当にシビア（な世界）じゃないですか、1位と2位の差みたいな。それはスポーツ全般に言えることだったりもするんですけど、1位という“誉れ”というか、金と銀の差がやっぱり大きかったり……いろいろな物語がすごくあって、とてもドラマチックな世界ですよね。

