NCT 127・YUTA「人生で一度は行ってほしい」と熱弁する「秋のおすすめスポット」とは？

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。10月21日（火）の放送では、韓国発のボーイズグループ「NCT 127（エヌシーティー・イチニナナ）」の唯一の日本人メンバー・YUTA（ユウタ）さんからのモーニングメッセージを紹介。秋におすすめのスポットとして京都の魅力を語りました。

2016年にNCT 127のメンバーとして韓国でデビュー。その後、2018年には日本と全米でデビューを果たしたYUTAさん。2024年10月にソロデビュー・ミニアルバム『Depth』を配信リリース。歌やダンスのみならず、俳優としても活動。個人のInstagramのフォロワーは875万人を超えるなど、世界的な人気を誇っています。

■YUTAが推薦する「情緒あふれる」秋の京都

番組では「YUTA的・秋のおすすめスポット」というテーマでトークを展開。

YUTAさんは先日、京都で公演があったことに触れ、「やっぱり鴨川は情緒があって、すごく素敵でしたね」とコメント。「まだ紅葉の時期ではなかったのですが、少し曇っていて、それでもすごく雰囲気が良かったです」と述べ、「秋は汗もかかないし、ゆっくり散歩するのもいいなと思いました」と、過ごしやすい秋ならではの楽しみ方について語りました。

さらに、鴨川では“焼き芋トラック”を見つけ、河川敷で食べたという心温まるエピソードも披露しました。

また、京都といえば「嵐山もめっちゃ大好きで」と熱弁。「（他のインタビューなどで）“僕が好きな場所”って何回も言っているのですが」と笑いつつ、「それでもやっぱり言い続けたいなと思います。嵐山は、人生で一度は行ってみてほしいです」と、あらためておすすめしました。

番組では他にも、ファースト・ソロアルバム『PERSONA』の聞きどころについて語る場面もありました。

