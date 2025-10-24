結婚10年、夫婦の会話がさらに減った…40代妻・50代夫・子なし夫婦だけど、みんなの家庭はどんな感じ？ リスナーからの素朴な疑問にメッセージ続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。10月17日（金）の放送は、夫婦の会話の減少に関する相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞私は40代、夫は50代で子どもはいません。結婚して約10年なのですが、もともと、お互いよくしゃべるタイプではないのですが、最近さらに会話が減りました。日々話すことは、テレビのニュース番組で気になることがあれば、それについて少し話す程度。他の家庭はどうなのかな？ と気になります。パーソナリティの住吉は、フラットな関係について「それはそれで、すごく悪いことではない」としつつ、会話のタネが減っていくことへの懸念も。「家族とか夫婦って（長年一緒にいると）本当に、食事や洗濯、病院や薬など、物にまつわる事務的な話になっていってしまう」と、生活に必要な会話ばかりになってしまう状況があると言い、そのうえで、自身の家庭で実践している「会話を生み出す工夫」を紹介しました。住吉は、家庭の会話の“かすがい”として、ペットの猫の存在を挙げました。「猫がいることが、猫が常に話題を提供してくれるんです。可愛いことをしたとか、こんなポーズしてるよって、写真を撮って話したり。あとはもう本当に、健康状態について。『なんか最近、ちょっと○○気味で心配なんだけど……』とかね。そういう会話もある」と、猫の話題が日々の些細な会話に繋がっていることを説明しました。そして、現在の最も大きな“会話のタネ”が、夫婦共通の「韓国ドラマ」だといいます。「私が先に韓国ドラマにハマって、徐々に夫にもハマってもらって、今では同じ熱狂度でハマっています！」とその熱中ぶりを告白。その結果、共通の趣味の話題が増えたことを明かし、日々の小さな驚きや情報が会話に繋がっていると語ります。最後に、夫婦の会話を増やすための具体的なアドバイスとして、「もともと持っている趣味だとやはり結構厳しいと思うので、新しく共有できる趣味を作ったり、お互いに同じぐらいにハマれるようなものを見つけることは、割と有効ではないかと思っています」と、“新しい共通の趣味”を見つけることを強く推奨しました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーから具体的な対策方法や共感のメッセージが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。私たち夫婦は子どもが大きくなって離れていってから、今まで忙しくて行けなかった旅行に行っています。熱海や小田原など近場で、ホテルはビジネスホテルで、夜はコンビニでおつまみとお酒を買って部屋飲み。楽しみを共有すると、「次はどこへ行こう？」「何を食べよう？」「あそこはテレビでロケしていた所だ！」など、会話が増えると思います。お試しあれ！（神奈川県 50代 男性 会社員）50代後半の私と、7つ下の妻は、どちらもアニメオタクなのでアニメの話題で会話が多いです。また、私が（ラジオにメッセージを投稿する）“メール職人”なので、毎日、妻にメールのネタのアドバイスをもらいます。採用されるとradikoタイムフリーで一緒に聴き、妻から「良かったね？」と褒めてもらえるのも嬉しいです。こんなどうでもいい相方へのSOSもいいのではないでしょうか？（京都府 50代 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM