Mrs. GREEN APPLE大森元貴「絶対に当たりません！」ドームツアー『BABEL no TOH』のセットリストは“意外”…!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。10月20日（月）の放送では、10月25日(土)より開幕する5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」について語り、リスナーからのセットリスト（セトリ）に関する質問に回答しました。大森：もうすぐ僕達のライブ、「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」がスタートします！若井：「BABEL no TOH」は、今週末10月25日の愛知公演（バンテリンドーム ナゴヤ）から始まります！ 今回は全国5カ所12公演!!――ここで、リスナーから届いた「BABEL no TOH」セットリストに関する質問を紹介10月25日から「BABEL no TOH」を開催するということで、私はセトリを予想したり、ステージセットを予想したり、とてもワクワクしています！そこで、大森先生に質問です！ まもなく開催される「BABEL no TOH」のセットリストを決めるときに「こういうセトリにしたいな」など曲のイメージはありましたか？ 話せる範囲で教えていただけたら嬉しいです。（沖縄県 12歳 女の子）大森：これ、違う聞き方をしているだけで、要はネタバレをしてくださいっていう動機だから、騙されないよ、俺は（笑）！若井：乗らんぞ、という（笑）大森：めっちゃネタバレなんよ！ そこを、みんな一番聞きたいよね！若井：そうよ！大森：全部言います!!若井・藤澤：いやいやいや!!大森：でも、たぶん……意外、じゃないですか？藤澤：意外です！若井：意外よ！大森：あのね……「EDEN no SONO」が『インフェルノ』から始まりました。「NOAH no HAKOBUNE」が『Viking』でした。「Atlantis」が『ANTENNA』でした！……ってなると「BABEL」は何からだ？ って、みんな予想するわけですけども……絶対に当たりません！藤澤：あ～たしかに……！大森：やっぱり「NOAH」の『Viking』っていうのは非常にストレートなんですよ！ もう「NOAH」のために書いたんじゃないか、と僕ですら思うみたいな感じですけども。「BABEL」……これは予想できないんじゃないですかね！若井：僕も、びっくりしたのよ。「あ、この曲からなんだ!?」っていうのは。大森：ね！ だから、楽しみにしていてほしいというわけですね〜！ 全く答えず終わるっていう（笑）。まあまあまあ、答えられないんだ！ ごめんよ！