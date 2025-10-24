ユニットコムは10月24日、秋葉原の中心エリアにパソコンやスマートフォンなどの買い取り専門店舗「パソコン工房 秋葉原買取センター」をオープンすると発表した。これまでパソコン工房 秋葉原本店などで実施していた買い取り業務を、この秋葉原買取センターに集約する。

オープンは11月1日（土）11時。秋葉原地区、町田、八王子のパソコン工房各店では、秋葉原買取センターのオープンを記念したセールやキャンペーンを実施する。セールやキャンペーンは販売、買い取りの両方で実施する。詳細は後日告知するとしている。

秋葉原買取センターは、秋葉原本店、秋葉原パーツ館、秋葉原サポートセンターからも徒歩1分前後の中央通りから一本入った場所にオープンする。買い取り専門の店舗で、パソコン、Mac、スマートフォン、タブレット、PCパーツ、周辺機器などを対象に買い取りを実施する。パソコン工房の各店舗と連携し、買い替えや下取りも実施する。

秋葉原買取センターのオープンを受け、秋葉原本店、秋葉原パーツ館、秋葉原サポートセンターでは買い取り業務を終了する。秋葉原本店と秋葉原パーツ館は商品の販売に集中できることから、より使いやすい店舗になりそうだ。