【軽量×高強度】エーモンから扱いやすいハンドルロックが登場。軽量・コンパクトで高強度の耐切断性が特徴

自動車の電装やオーディオ、オイル関連のメンテナンス用品などを取り扱うエーモンが、防犯アイテムの新製品として「ピットブル ハンドルロック」をAmazonのエーモン（amon）ストア限定で販売を開始した。

【画像】視覚的にも有効な防犯対策エーモンのピットブル ハンドルロック

クルマの盗難被害は深刻な社会問題となっており、2024年の盗難認知件数は6080台にのぼるという（警視庁の統計による）。さらに手口は巧妙化しており、純正セキュリティを数分で無効化するなど、従来の防犯対策だけでは対応が難しくなっている。

こうした社会背景を踏まえ、エーモンは使いやすさと防犯性を両立させた「ピットブル ハンドルロック」を開発したのだ。

「ピットブル ハンドルロック」は約1kgと軽く、一般的なハンドルロックは1.5kg以上あるのに比べて軽量であるのが特徴で、収納時の全長は47cmと短くコンパクトな設計が施されている。素材には高い耐切断性を持つ高強度・高密度の特殊合金スチールを使用し、物理的な破損や切断を防げる。これらにより日常使いでの利便性に優れ、ロック機構にダイヤル式（0〜9の数字、4ケタで任意の番号を設定可能）を採用することで、鍵の紛失や管理などの不安や手間を解消している。

また、ハンドルに引っかけるフック部には柔軟性のある樹脂素材を使用し、ハンドルの回転を抑制する柄の部分には発泡ゴムを採用することで、傷付きを防止する。

ハンドルの適合範囲はφ350〜410mm（製品可動範囲は225〜410mm）で、幅広い車種のハンドルに適合する。

本体のカラーは黒×グレーカラーでまとめられ、シンプルかつスタイリッシュなデザインとなっている。収納袋が付属しているので車内での保管も安心だ。

Amazon エーモンストア販売ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FNPXJM18

［ピットブル ハンドルロック製品概要］

・品番：No.4874

・サイズ：

最小…約幅470mm×高さ55mm×奥行き27mm

最大…約幅740mm×高さ55mm×奥行き27mm

・ダイヤル組み合わせパターン：1万通り

・収納袋サイズ：約幅510mm×高さ130mm

・内容物：本体、専用収納袋、ドライバー、ピン

・価格：8800円

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

エーモン

https://www.amon.co.jp