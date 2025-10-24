大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手と日本人選手を3名擁している。その影響もあり、今オフも日本人選手の獲得があるのか注目されているが、東京ヤクルトスワローズ・村上宗隆内野手については慎重な見方もあるようだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

同メディアは「村上はアメリカではほぼ間違いなく一塁手か指名打者（DH）としてフルタイムで起用されるだろう。これは彼の打撃に大きなプレッシャーをかけることになる。彼のコンタクト能力の問題——三振率は常に深刻で、メジャーの球威を前にさらに悪化する可能性が高い——が、試合でそのパワーを発揮できるかどうかは未知数だ」と言及。

続けて、「では、彼はどこに落ち着くのか？興味深いことに、ドジャースは相性が良くないと感じる。たとえマックス・マンシー内野手を手放しても、彼は三塁レギュラーにはなれない上、一塁（フレディ・フリーマン内野手）とDH（大谷）は既に埋まっている。ボストン・レッドソックスは注目すべきチームだ。両ポジションに疑問符がつき、右打者の長打力を生かす理想的な球場を備えている。デトロイト・タイガースやシアトル・マリナーズも注目すべき存在だ」と記している。

今オフポスティングでメジャーに挑戦する予定の村上は、2億ドル規模の契約になる可能性も指摘されているが、果たしてどの球団に加わることになるのだろうか。

