ブライトンに所属する日本代表FW三笘薫は3試合連続の欠場を余儀なくされる可能性があるようだ。24日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。

今シーズンも左サイドで違いを生み出し、ブライトンの攻撃を牽引している三笘。プレミアリーグ開幕から6試合連続でスタメンに名を連ねると、第3節マンチェスター・シティ戦で決勝点をアシストし、続く第4節ボーンマス戦では右サイドからのクロスに頭で合わせて初ゴールをマークした。

そんな三笘だが、先月27日に行われたプレミアリーグ第6節チェルシー戦で足首を負傷し67分に途中交代。第7節ウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦で今シーズン初のベンチ外となると、パラグアイ代表およびブラジル代表との2連戦に臨む日本代表メンバーから外れ、現地時間18日に行われた第8節ニューカッスル戦も欠場した。

報道によると、三笘は25日に行われるプレミアリーグ第9節マンチェスター・ユナイテッド戦で復帰できる可能性があるが、出場可否については試合直前に判断が下される予定とのこと。ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督は三笘、そして同じく負傷中のU－21ドイツ代表MFブラヤン・グルダとオランダ代表DFジョエル・フェルトマンの3名について「彼らは全員チームへの復帰に近づいており、1人か2人は出場できるかもしれない。全員が出場できる、あるいは出場できないと言うことはできない」とコメントしている。

また、ヒュルツェラー監督は三笘について「特別な才能を持っており、常に相手にとって危険な存在、我々にとっては頼りになる存在だ。欠場したとしても解決策はあるが、彼は我々にとって試合の流れを変える存在なんだ」とチーム内でのその存在の大きさを強調している。

敵地『オールド・トラッフォード』に乗り込むブライトンだが、攻撃の中核を担う三笘の出場は叶うのだろうか。