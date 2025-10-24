連載：アナログ時代のクルマたち｜Vol. 63　デ・トマソ マングスタ

マングスタは、ヴァレルンガに次いでデ・トマソが作り上げた、2作目のロードゴーイングカーである。ただ、その誕生の背景はかなり複雑で、そこにはアレハンドロ・デ・トマソと、もう一人の人物が絡み合っていた。

その絡み合っていた人物とは、キャロル・シェルビーであった。シェルビーは、1963年に始まった全米ロードレース選手権（USRRC）に、キングコブラという名のレーシングカーを出場させていた。ご存じの方も多いと思うが、この車はクーパーが作り上げたT61モナコというマシンをベースに、元々搭載されていたコベントリー・クライマックスエンジン（2リッター4気筒）を下ろし、代わりに4.7リッターのフォードウィンザーエンジン（V8）を搭載したマシンである。初期のUSRRCでは成功を収めたが、ブルース・マクラーレンが作り上げたM1が台頭してくると、キングコブラに代わる新たなマシン開発の必要性が生じてきた。そこで、当時はまだチューブラースペースフレームが主流だったUSRRCに革新をもたらすべく、ヴァレルンガでデ・トマソが作り上げたスパイン・シャシー（いわゆるバックボーンフレーム）をベースとした、軽量で強力なマシン開発をデ・トマソに持ち掛けたのである。

デ・トマソにとってもそれは悪い話ではなかった。というのも、シェルビーが資金を提供し、デザインも当時シェルビーに在籍していたピート・ブロックが担当する。デ・トマソとしては、ヴァレルンガで知見のあったスパイン・シャシーを、強力なビッググロックV8エンジンに耐えるように強化して提供すれば、フォード製V8エンジンの供給も得られる可能性があったからである。

シェルビーは来るべき1965年シーズンに向けて、このニューマシンをUSRRCに送り込むつもりでいた。フォード製のビッグブロック7リッターエンジンを搭載する予定だったことから、このプロジェクトはP70と呼ばれ、実際にそのプロトタイプのマシンは完成していた。だがそのマシンの出来はシェルビーを満足させるものではなかったようで、ピート・ブロックはマシンを製作していたカロッツェリア・ファントゥッツィに赴き、共同で作業をするが、突如シェルビーから帰国命令を受けることになった。そしてP70プロジェクトはシェルビーの脱退によって空中分解してしまうのである。

その背景は、表向きは7リッターエンジン搭載の難しさや、それをクリアするためにイタリア側にデザインしたスタイルが気に入らなかったという点が挙げられていたが、シェルビーにはフォード本体からのオファーがあって、彼にとってはそちらに魅力を感じだということに他ならない。そのオファーとは、GT40によるル・マン挑戦である。

こうして、ある意味はしごを外されたデ・トマソが激怒したことは想像に難くないが、P70プロジェクトはサンプル的に美しいピート・ブロック・デザインのボディを纏ったモデルが完成し、1965年のトリノショーでデビューを果たした。だが、この車がレースをすることはなかった。一方イタリア側で作られ、スポーツ5000を名乗ったモデル（シェルビーが気に入らなかったもの）は、一度だけレースに出場し、その後はデ・トマソのバックヤードで埃の被った状態で放置されていた。

もっとも、ただでは転ばないデ・トマソは、P70用に作ったスパイン・シャシーをヴァレルンガ同様、ロードカーに転用して大排気量スポーツカーを開発する。それがマングスタであった。イタリア語でマングースを意味する名称が付けられたのは、コブラの天敵で、シェルビー・コブラをものともしない、というところから付けられたという説があるほど、デ・トマソにとって当時のシェルビーはにっくき相手だったのだろう。もっとも本当のコブラの天敵はクジャクだそうである。しかし、ピーコックでは車の名前としては優しすぎたのかもしれない。

マングスタは1966年のトリノショーに、ギア5000マングスタとして、ギアのスタンドに展示された。純レーシングカーのシャシーをロードカーに転用した関係からか、前後のホイールおよびタイヤサイズは、レーシングカー的に異なるものが装備されている。搭載されたのはフォード製の4.7リッターV8ユニット。7リッターではなかったから、容易にエンジンがマウントできたようである。

ギアのスタンドに66年に飾られたということは、この車が紛れもなく当時ギアに在籍していたジウジアーロの作品であることを物語る。元々はISOのために温めていたデザインらしいが、当時のギアはすでにデ・トマソ傘下にあり、鶴の一声でこのデザインが採用されたのかもしれないが、北米のレギュレーションはこの時点では通らなかったようである。合計で402台のマングスタが生産され、このうち1台がスパイダーとして生を受けた。

ロッソビアンコ博物館に展示されていたモデルは、ブルーメタリックに塗装されたエクステリアと、同じブルーのカーペットの内装を持ち、なんと走行距離はロッソビアンコに展示されていた時点では、僅か数キロを指していたという。もちろん、内外装すべてオリジナルの状態を保ち、6灯式のヘッドライトは工場出荷時の状態で、ラジエターグリル内に2灯が追加されたモデルは、どうやらこの車だけのようである。

文：中村孝仁 写真：T. Etoh