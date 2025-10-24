阪神の藤川球児監督が24日、『SMBC日本シリーズ2025』の前日会見に挑んだ。

阪神は85勝54敗4分、2位に13ゲーム差をつけて圧倒的な強さで2年ぶりにリーグ優勝。DeNAとのCSファイナルステージも3連勝で日本シリーズ進出を決めた。

藤川監督は25日からの日本シリーズに向けて「ビジターに乗り込んで試合をするのはワクワクしています」と話した。

ソフトバンクの戦力について質問を受けた藤川監督は「あまり考えていないですね、自分たちのチームがどうあるべきかしか常に考えていませんから、自分たちのペースで野球をやる、そこしか興味がないですね」とキッパリ。

第1戦の予告先発・村上頌樹については「いつも通りやればいい。それしかないです。タイトルホルダーですから、開幕から今日まで誰よりも当たり前のパフォーマンスを残してきた。明日も普通にやればいい」と信頼を口にした。

「ビジターゲームで立ち向かうのを最も得意にしていますから。明日が待ち遠しいです。明日のゲームが始まって終わるまでの何時間かわからないですけど、我々の集中力を見てほしいなと。それしかないですね」と力強く話した。

