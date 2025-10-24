巨人は24日、馬場皐輔投手、育成の鴨打瑛二投手、坂本勇人捕手と来季の契約を結ばないことを通知したと発表した。

馬場は17年ドラフト1位で阪神に入団し、20年にプロ初勝利を含む32試合に登板して、2勝1敗9ホールド、防御率2.08で一軍に定着すると、翌21年にはシーズン自己最多の44試合に登板。

23年オフに現役ドラフトで巨人に移籍し、移籍1年目の24年が1試合、今季は8試合の登板にとどまっていた。