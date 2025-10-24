ソフトバンクの小久保裕紀監督が24日、『SMBC日本シリーズ2025』を明日に控え、前日会見に挑んだ。

ソフトバンクは日本ハムとのCSファイナルステージを4勝3敗で日本シリーズ進出を決めた。小久保監督は今の心境について「月曜日まで熾烈な戦いをしていたので、その勢いのまま行けそうな感じで比較的に落ち着いてはいますね」と語った。

監督として2年連続の日本シリーズ。今年の日本シリーズで重要なことについて「勝ち切るためには、我々の戦いに持っていくことが一番大事だと思うので、今年中盤以降活躍した藤井、松本、杉山という形で締めくくるのがホークスの野球でしたので、その形に持っていくことが一番大事だろうと思っています」と分析。

勝ちパターンの戦いに持っていくために、「先発がしっかりゲームを作らない限りにはなかなか有利に進まないと思いますので、相手阪神打線はどちらかというと予告先発が必要ないくらいの打線で、右でも左でも5番までおそらく変わらないでしょうから。強力打線に先発ピッチャーがゲームを作る。第一条件だと思います」と力強く話した。

打線については「今年理想は固定メンバーでレギュラーメンバーを決めて、控えは控えの役割を決めて戦うのが理想でしたけど、開幕早々崩れて、どちらかというと臨機応変、変幻自在の戦いだったものですから、変幻自在に行きたいなと思います」と話した。

最後に「泣いても笑っても１週間で終わりなので、ここまできたら選手を信じ切って、みんなヘトヘトでね、最後の最後まで力を振り絞る戦いを１週間かけて、最後は日本一をつかみたいと思います」と意気込んだ。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）