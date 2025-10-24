2025年のメジャーリーグもいよいよ大詰め。第121回ワールドシリーズ（WS）が、日本時間25日（土）朝にカナダ・トロントで開幕する。この頂上決戦を制するうえでポイントとなるのが、初戦の勝敗だ。過去のデータを見れば、その重要性は明らかである。（文・八木遊）



第1戦に敗れて世界一となったのは”6例のみ”



今年の対戦カードは、WS連覇が懸かるドジャースと、32年ぶりの世界一を目指すブルージェイズ。経験値で勝るドジャースがやや有利という声も聞かれるが、勢いという点でブルージェイズも負けていない。



ファンとすれば、手に汗握る攻防が見たいところだが、勝敗の大きなカギを握るのが第1戦だ。日本のプロ野球では、日本シリーズのような7試合制の短期決戦は、“初戦よりも2戦目の方が重要”という考えが根強いが、WSはそれに当てはまらない。







1995年以降、過去30回のWSにおいて、第1戦を制した30チームのうち24チームが世界一に輝いている。75％という高い確率だ。



逆に、第1戦に敗れ、その後に巻き返して世界一に辿り着いたのは6例だけ。初戦を勝つか負けるかは、非情に大きな分岐点となっていることが分かる。



ちなみに第2戦を勝利したチームの世界一確率は63.3％（19/30）。WSは初戦が重要という格言はデータでも実証されている。



そんな重要な第1戦のマウンドに上がるのは、ドジャースがブレーク・スネル。ブルージェイズは現時点で未発表のままだ。



スネルは本ポストシーズン（PS）で3試合に登板し、3勝0敗、防御率0.86とまさに絶好調。特に直近2試合は14回を投げて、被安打2、無失点と神がかり的な活躍を見せている。



今季は左肩痛で4か月に及ぶ離脱もあったが、復帰後は徐々に調子を上げ、山本由伸とWエースと呼ぶにふさわしい投球を続けている。死角が全くなさそうに見えるそんなスネルだが、一抹の不安もある。



















スネルをあっさり攻略も…？



今年のWSはブルージェイズの本拠地ロジャースセンターで開幕するが、スネルは今季敵地で0勝3敗、防御率4.30とピリッとしなかった。ホームの5勝1敗、防御率1.17に比べると、安定感を欠いていた。PSに入ってからは敵地で2勝しているとはいえ、乗り越えなければいけない壁の一つとなるかもしれない。



また、ブルージェイズ打線もそう簡単には抑えられないだろう。本PSにおいて、ブルージェイズ打線は11試合で71得点をマーク。1試合平均6.5得点は、ドジャースの同4.6得点（10試合で46得点）を大きく上回っている。







特にブルージェイズは右打者に好調な選手が多く、左腕のスネルをあっさり攻略してもおかしくない。



もしドジャースが初戦を落とすとなれば、第2戦の先発が予定されている山本由伸には大きなプレッシャーがのしかかることになるだろう。最後に0勝2敗から逆転でWSを制したチームは、1996年のヤンキースにまで遡らなくてはならないからだ。



1997年以降、2連敗スタートだった13チームはすべて世界一を逃している。そうならないためにも、どちらのチームも第1戦を制して波に乗りたいところだろう。













