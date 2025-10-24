国家試験に落ちて「燃え尽き症候群」に…来年のことを考えると憂鬱…どうすればいい？ 悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。10月17日（金）の放送は、国家試験不合格による「燃え尽き」とモチベーションの維持に関する相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞今年、国家試験を受けましたが不合格になってしまいました。1年弱勉強していたので燃え尽きてしまいました。ただ、私が落ちた資格は仕事上切り離せない資格のため、今の仕事をしている以上、取っていないと仕事になりません。勉強自体苦手なので予備校に通っていましたが、来年も通うと思うと憂鬱になってしまいます。同じ様な経験をされた方がいましたらお話をお聞きしたいです。（20代 男性）この相談を受け、パーソナリティの住吉は「こういう状況は、みなさんも経験したことがあるのではないでしょうか」と共感を示します。「受験勉強もそうですし、いろいろなことに向けて準備してきて、燃え尽きて、ドッと、なんか疲れが出たような、やる気がなくなってしまうような……」とコメント。さらに住吉は、このような状況のときには、思い切って心身を休ませることを提案しました。「こういうときは、1回もうドヨーンってなって、しばらく何にもしないような時期があってもいいのでは、と思っています」と、まずは頑張った自分を認めてあげる、一旦休むことの重要性を語ります。具体的な過ごし方として、「結構ダラダラしたり、受け身でできる過ごし方など……」と、“受け身の時間”を持つことを推奨。「自分から能動的に何かをするよりは、ドラマを観たり、出されたものを食べたり。友達に誘われたら行くけど、自分からは誘わないで（ゆっくり過ごす）。そういう時期があっても、私いいと思う」と寄り添いました。そして、「少し休むと、人は『なんかちょっと立ち上がれるかも？』ってなる」と、休むことが再スタートのエネルギーになると説明。「よく、“飛び上がるためには、1回すごくしゃがまなきゃいけない”なんて言いますが、しゃがんでいる時期があってもいいと、私は思います」と相談者を後押ししました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。私も同じ国家資格で11回残念、特に総合点がクリアしていて、各科目ごとの足切点で1科目1点足りず、3回涙を拭い、13年間にわたり同じ資格の受験を継続しました。10回目の不合格であきらめかけ、予備校に相談した結果、合格圏内の力があるので「あとは神に選ばれるのを待つ状態……いわゆる、合格待ち！」と言われ、「意地でも合格してやろう！」とネジ巻きました。そのおかげで2021年に合格通知書が届きました！ なので、不合格は決して遠回りではないことをお伝えしたいです。頑張ったら、神様があなたを選ぶときがいつか来ます。頑張って！（東京都 50代 男性 会社員）お話、よくわかります。1年近く努力を続けてきたのなら、燃え尽きて当然です。それだけ本気で向き合ってきた証です。 ただ、2度目で合格した人たちは、「同じことを繰り返す」のではなく、「戦略を変えて」いました。勉強の質を見直したり、予備校を“通う場所”ではなく“相談の場”に変えたり、あえて“何もしない日”をつくってリセット（リフレッシュ）したり。そんな小さな変化が、次の挑戦の力になります。今は無理に動かなくていい。しっかり休んで、心が「もう一度やってみよう」と思えたとき、そこが再スタートのタイミングです！（東京都 50代 男性）資格試験って、年に1回しかやらなかったりするので、メンタルを保つのが本当に大変なんですよね。私も独学で落ちて、学校通って落ちて、最後は泣きながら勉強して合格しました。合格したときは、年間のスケジュールを立て、本丸の試験の3ヵ月前と6ヵ月前に他の資格の試験日を設定しました。受ければ受かる程度のレベルの試験にして、とにかく試験場の雰囲気に慣れる、試験日当日のストレスをなくす、そして、なにより「やれば受かるんだ！」という自信を持って、本丸の試験に臨むことです。仕事に必須ということは、勉強量はもちろんのこと、最後はメンタルが強い方が勝ちます。頑張ってください！（埼玉県 40代 女性 専業主婦）過去問を読んだりしているだけでは頭に入ってこなかったので、YouTubeで勉強しました。YouTubeにはいろいろな人がいて、勉強の仕方・解き方を教えてくれてます。私の場合は、動画のほうが覚えやすいと思ったので、ひたすらそれを観ていました。よく出題される所だけ抜粋された動画とかもあるので、自分に合う動画もあると思います。モチベーションは、「この時間はとにかく勉強して、その後はご褒美として好きなことをする！」と決めてメリハリを付けると良いかなと思います。（静岡県 30代 男性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM