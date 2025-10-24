今日の運勢は？ ★10月25日（土）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月25日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月25日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？積極的に行動をしていくと運気がアップしていく日になりそうです。ちょっとしたことでも、思い立ったら、迷わずにすぐに動いていきましょう。ラッキーな展開がありそうです。あなたらしく1日を過ごしましょう。今日はまわりからの意見よりも、あなた自身がどう思うか、どう考えるかを重視していくと良いでしょう。そうすることで、納得のいく流れがやってきそうですよ。今日は遠出をするか、旅行に行く計画を立てると良い日です。行ってみたいところがあったのであれば、今日こそ行動に移す日です。良い出逢いに恵まれたり、良い情報を手にしたりできるでしょう。パートナーについて考えましょう。パートナーがいない方は、これからどんな方と出逢いたいか、明確にイメージすると良いでしょう。パートナーがいる方は、その方との時間を大切にしましょう。あなたひとりの時間を大切にすると良い日です。忙しい日常の中でも、バスタイムや眠る前のちょっとした時間をやすらぎの時間にしましょう。アロマを焚いたり、キャンドルを灯したりするのも良いでしょう。今日は人が集まる場所に行くことで運気が上がる日です。パーティーに参加したり、お友だちと有意義な時間を過ごすと良いでしょう。お洒落をしておでかけをするだけでも、気分が変わりそうです。日頃からお世話になっている方に贈り物をしたり、いつも頑張っている自分自身のために贅沢したりすると良い日です。今日は、ご褒美デーだと思って、優雅な気分で過ごすと運気UPに繋がるでしょう。ご家族との時間を大切にすると良い日です。ご家族と離れて暮らしていらっしゃる方は、連絡をとると良いでしょう。ご家族と一緒に暮らしていらっしゃる方は、一緒にいられる時間を大切にすると良いですよ。瞑想の時間をつくったり、ヨガをしたりすると良い日です。あなたの中の深いところにある感情や想いに寄り添ってあげる意識をもってあげることで、新たなインスピレーションがやってきそうです。これからやっていきたいことや、目標について考えると良い日です。明確な未来をイメージしていくことで、今やるべきことがはっきりしていくでしょう。ノートに書き留めておくと良いでしょう。健康的な生活に意識を向けましょう。食べものに気を遣ったり、充分な睡眠と適度な運動ができているか、あらためて考えたりすると良いでしょう。カラダが健康になることは精神的な安定にも繋がります。誰かと目が合えば、にっこりと微笑んで挨拶をしたり、コケティッシュな振る舞いがあなたの運気を上げるでしょう。お洒落をしたり、香水をつけたりするのも良さそうですよ。仲間たちと協力し合うことで、チームワークを通して、お仕事ややるべきことが楽しく感じられる流れがやってくるでしょう。時間もあっという間に過ぎて、生産性はどこまでも高まります。あなたは、思いやりが深い方ですから、誰かが助けを必要としているときにはいつでも手を貸す準備ができていることでしょう。同じように、あなたが助けを必要としているときにも、まわりの方たちは、あなたに手を貸したいと思っていることを忘れないでください。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/