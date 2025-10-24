プレミアリーグは23日、2025－26シーズンに使用される冬仕様の新公式球を発表した。

2004－05シーズンに初めて導入され、2008－09シーズン以降は1年毎に更新されるようになったプレミアリーグの冬季用公式球。ナイキからプーマにサプライヤーが変更された今シーズンも通常の公式球とは色彩の異なる冬季用公式球が登場する。

明るい黄色と蛍光ピンクに彩られた「アンダー・ザ・ライツ」エディションの公式球は現地時間11月8日に開催予定のプレミアリーグ11節トッテナム・ホットスパーvsマンチェスター・ユナイテッドにて初お披露目となる。プレミアリーグの発表によると、今シーズンの冬季用公式球は均等なサイズの12枚のパネルで構成され、正確な重量配分と完璧なバランス、耐久性に優れた仕上がりを実現しており、縫い目を大きく深くすることで計上保持力も向上しているという。

冬季用公式球の導入は、英国夏時間からグリニッジ標準時への切り替えと同時期に行われる。日照時間が減少する時期とも重なり、プレミアリーグの試合の大部分が照明の下で行われることになるため、選手や審判員、スタンドのサポーター、テレビ視聴者が動きを追跡できるように鮮やかなカラーリングで視認性を高めているようだ。

なお、「アンダー・ザ・ライツ」エディションの公式球はプーマストアやプーマのオンラインショップ、プレミアリーグのオンラインショップで購入可能だという。

【画像】プレミアリーグが冬季用の公式球を発表！