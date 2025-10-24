阪神は24日、榮枝裕貴（27）が「右尺骨骨折観血的手術」を無事に終え、大阪府内の病院を本日退院したことを発表した。
榮枝は球団を通じ「日本シリーズを前にチームの力になれずに悔しい気持ちはあります。これからリハビリに励み、しっかりと来シーズンの準備をしたいと思います」とコメントした。
榮枝は今季1軍で8試合に出場し打率.222（9打数2安打）、1打点の成績。ファームでは21試合の出場で打率.333（66打数22安打）、2本塁打、14打点の成績を残していた。
阪神は24日、榮枝裕貴（27）が「右尺骨骨折観血的手術」を無事に終え、大阪府内の病院を本日退院したことを発表した。
榮枝は球団を通じ「日本シリーズを前にチームの力になれずに悔しい気持ちはあります。これからリハビリに励み、しっかりと来シーズンの準備をしたいと思います」とコメントした。
榮枝は今季1軍で8試合に出場し打率.222（9打数2安打）、1打点の成績。ファームでは21試合の出場で打率.333（66打数22安打）、2本塁打、14打点の成績を残していた。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。