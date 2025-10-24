大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）途中から、タナー・スコット投手が戦線を離脱している。日本時間25日から始まるワールドシリーズ（WS）出場は不透明だが、本人は回復を強調しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

デーブ・ロバーツ監督は同9日のNLDS第4戦前、スコットが下半身にできた膿瘍を切除する手術を行ったためロースター外になったと説明。これに伴い、規定によりナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）の出場資格も失っていた。

同メディアは「彼はワイルドカードゲーム（WCS）では起用されず、本人が明かしたように、手術を必要とする下半身の膿瘍の影響を感じ始めていた」としつつ、「NLDS第1戦で何かを感じ始めたんだ。それから、（第2戦、第３戦の間の）オフの日、何かが本当におかしいことに気づいた。『おい、これは早く治さなきゃ』って思っていた。今はだいぶ良くなったし、投げられるようになった。ブルペンでも2回投げたし、どうなるか見てみようと思う」というスコットのコメントを紹介。

続けて、「9月だけで、彼は防御率6.48、セーブ失敗2回を記録した。たとえ健康であっても、特に優勝が懸かった状況で、ハイプレッシャーな状況で信頼できる投手であることは示せていない」と記している。

