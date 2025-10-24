フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が、22日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節のリヴァプール戦後、懐かしい面々との3ショットを公開した。

公式戦3試合連続で白星に見放されていたフランクフルトと、4連敗と調子を崩していたリヴァプールによるゲームは、26分にデンマーク代表DFラスムス・クリステンセンの得点で、ホームチームのフランクフルトが先手を取る。しかしながら、35分にスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンからのスルーパスで、背後へ抜け出したフランス代表FWウーゴ・エキティケが、古巣相手に同点ゴールを決めると、前半終盤にはリヴァプールがセットプレーから2得点を奪い、逆転に成功。後半に入ると、リヴァプールが敵陣へ押し込む展開が続き、66分にオランダ代表FWコーディ・ガクポ、70分にハンガリー代表MFドミニク・ソボスライがゴールネットを揺らす。最終的には5－1でタイムアップの笛が吹かれ、リヴァプールが直近の不調を忘れさせるゴールショーを披露していた。

同試合の後、フランクフルトに所属する元ドイツ代表MFマリオ・ゲッツェが、自身の公式Instagram（＠mariogotze）のストーリーズ機能（※写真や動画を24時間限定で公開できる機能）を用いて、1枚の写真を投稿。試合後、ロッカールームを出た廊下と思わしき場所で、堂安、ガクポと3人で記念撮影した様子を公開していた。この写真は、堂安もゲッツェのストーリーズを引用する形で、自らの公式アカウント（＠doanritsu）に掲載している。

堂安、ゲッツェ、ガクポの3名は、かつてエールディヴィジ（オランダ1部リーグ）のPSVで共に戦ったチームメイト。堂安にとってPSVは、フローニンゲンを経て、自身の海外挑戦2クラブ目としてチョイスしたクラブだ。

堂安は2019年夏にPSVへ完全移籍加入したが、PSVのアカデミー育ちのガクポは既にトップチーム継続的な出番を確保しており、2019－20シーズンは堂安が右ウイング、ガクポが左ウイングのポジションで、攻撃陣をけん引した。翌年、堂安はビーレフェルトへ1年間のレンタル移籍に出るが、入れ違いのタイミングでゲッツェがドルトムントからPSVに加入。堂安が復帰した2021－22シーズンは、堂安、ゲッツェ、ガクポが2列目に並ぶ試合も少なくはなく、同シーズンはKNVBベーカー（国内カップ戦）で共にトロフィーを掲げた。

2022年夏、堂安はフライブルクへ、ゲッツェはフランクフルトへ完全移籍しており、ガクポも2023年1月にリヴァプールへ旅立った。だが、堂安は今夏に加入したフランクフルトで再びゲッツェのチームメイトとなっており、対戦相手ではあるものの、CLの舞台でガクポと再会。この3ショットに懐かしさを感じた人も少なくはないかもしれない。

【ハイライト動画】リヴァプール、フランクフルトに鮮やか逆転劇